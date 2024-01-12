AKP'den Can Atalay formülü: Erdoğan, 'Vekilliği düşürme' önerisini Bahçeli ve Kurtulmuş'a sundu

Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararına rağmen tutukluluğu sürdürülen Milletvekili Can Atalay ile ilgili AKP'nin çözüm arayışı sürüyor. Gazete Pencere'den Nuray Babacan'ın haberine göre Atalay'la ilgili bazı AKP'liler öneriler getirdi. Buna göre, konunun daha fazla krize dönüşmemesi için, "Can Atalay’la ilgili milletvekilliğinin düşürülmesi kararının okunması, Atalay’ın AYM’ye yeniden başvuru yapması, yeni kararın TBMM’ye gönderilmesinin ardından da yemin ederek göreve başlaması” önerisinin gündemde olduğu öne sürüldü.

İddialara göre AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, söz konusu öneriyi TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de sunuldu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, “Bu meselenin suhuletle çözülmesi en doğru yol” görüşünü savunduğu ve makamı gereği iyi polis rolünü korumaya çalıştığı ifade edildi.

YENİ ÖNERİLER

Babacan'ın konuyla ilgili diğer aktardıkları şöyle:

Adalet Bakanlığı bürokrasisi dahil hukukçu AKP’lilerin bazıları, Can Atalay kararının okunması sürecinde, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu ile HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’ndaki benzer aşamaların gerçekleşebileceğini dile getiriyorlar. Bu öneriyi savunanlar, TBMM Başkanı’nın “Milletvekilliğinin düşürülmesi kararını okutması, bunun ardından yeni bir sürecin başlatılması, Can Atalay’ın AYM’ye yeni bir başvuru yapması, milletvekili hakkını savunan ve tahliye talebinde bulunan yeni karar, direkt TBMM’ye gönderileceği için Yargıtay’ın aradan çekilmesi, TBMM yönetiminin de yemin ettirerek, Atalay’ın göreve başlamasının sağlaması sürecini başlatması” görüşünü dile getiriyor.

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