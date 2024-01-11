Deniz Zeyrek: Anladığım kadarıyla Numan Kurtulmuş üçüncü yolu seçmiş

Hukuk tarihine bir skandal olarak adını yazdıran Gezi davasında tutuklanan ve geçtiğimiz 14 Mayıs'ta Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili seçilmesine karşın halen serbest bırakılmayan avukat Can Atalay'la ilgili tartışma sürüyor.

Süreç, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) iki kere hak ihlali kararı vermesi, ancak İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin daha önce benzeri görülmemiş bir biçimde dosyayı Yargıtay 3. Dairesi'ne göndermesiyle hukuk krizine döndü. Daire, AYM kararının tanımadı.

Normal şartlarda tahliye edilmesi gereken Atalay, halen cezaevinde bulunuyor.

İlgi çeken bir diğer detay da, Atalay'la ilgili kararın halen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda okunmaması. Yargıtay, Atalay'ın tahliyesi talebini geri çevirerek milletvekilliğinin düşürülmesi için TBMM'ye yeniden yazı göndermişti.

'ÜÇÜNCÜ BİR YOL ALARAK 'ÇÜRÜTMEYİ' SEÇİYOR'

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu yazısında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un tavrına vurgu yaptı ve bunu müfettişlerin 'çürütme' yöntemine benzetti.

"Soruşturdukları bir konuyu bazen sündürürler, sürüncemede bırakırlar. Onlar süreyi uzattıkça soruşturdukları fiilin muhatabı strese girip havlu atar. Yöneticiyse istifa eder. Soruşturmanın varlık nedeni ortadan kalkar ve genelde müfettiş raporu da iş işten geçtikten sonra yazılır" diyen gazeteci, şöyle devam etti:

'KEŞKE BİRAZ CESUR DAVRANSA'

"Tavrından anladığım kadarıyla Numan Kurtulmuş da üçüncü bir yol olarak 'çürütme' yolunu seçiyor. Süreyi uzattıkça Can Atalay'a özgürlük isteyenlerin bıkıp tükenmesini, havlu atmasını, bu arada da Atalay'ın cezaevinde tutulmasını isteyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın takdirini almayı umuyor.

Keşke biraz cesur davransa.

Cesur dediysem, ikinci seçeneği tercih ederek Erdoğan'ı karşısına almasını beklediğimden değil. Böyle zamanlarda 'çürütmek' yerine (mağdurun aleyhine dahi olsa) 'karar vermek' dahi cesurca bir adım oluyor.

Kurtulmuş, anti demokratik ve hukuka aykırı olduğunu bildiğinden ikinci seçeneği de hemen tercih edemiyor. Zira onu seçse siyaseten hedef olacak ve 'milli iradeden yana' ve 'demokrat' olmadığı tescillenmiş olacak. (...)"

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