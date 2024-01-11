'Komünist Başkan' Maçoğlu'nun Kadıköy adaylığının perde arkası: 'İki konuda kafası net'

Türkiye kamuoyunda 'Komünist Başkan' olarak anılan Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun yerel seçimlerde TKP tarafından Kadıköy'den aday gösterilmesi ihtimali tartışmalara neden oldu.

Kadıköy, CHP seçmeninin yoğunluğu nedeniyle ana muhalefet partisinin kalesi olarak anılıyor.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Sözcü yazarı Aytunç Erkin'in sorularını yanıtlarken muhalefet çevresinden gelen tepkilere de yanıt verdi.

"Eğer Kadıköy’de Maçoğlu’nun adaylığı kesinleşirse bizim işimiz kuvvetli bir ekiple yola çıkmak. Anlamadığım şu: TKP, Kadıköy’de hep aday gösterdi. Bugün 'defolun gidin' diyorlar ben de soruyorum: Neden korkuyorlar? CHP’ye aitse burası kazanırlar zaten" diyen Okuyan, Maçoğlu'nun TKP ve Kadıköy konusunda uzun zamandır kafasının net olduğunu dile getirdi:

"(...) ama biz başka ilçeler önermiştik ya da başka alternatifler. İstanbul ya da İzmir'de veya iktidarın güçlü olduğu bir yerde olabilir demiştik. CHP'nin tepkisinden kaçmak değil, Şişli'yi de önermiştik."

Erkin'in yönelttiği sorular ve Okuyan'ın bunlara verdiği yanıtlar şöyle:

'BU TUHAF KAMPANYAYI BOZARIZ'

- Maçoğlu'nun Kadıköy adaylığı CHP ve muhalif medyada ciddi eleştirilere neden oldu.

'Kadıköy'de ne işin var köylü, köyünde kal' gibi söylemler bizi de provoke ediyor. Çok dik dururuz bu konuda. Memleketi kendisinin tapulu malı zanneden sonra da çoğulculuktan söz eden bu söylemle kavga ederiz. Ama şu anda biz değerlendirme yapıyoruz.

Sağlıklı bir çalışma yürütüp yürütemeyeceğimize ilişkin bir değerlendirme bu. TKP'nin bir programı var, başka yerlerde adaylarımız var. Bizim açımızdan noktalanmış bir süreç yok. Yine de şunu söylemek istiyorum: Şu anda çıkan tablo ayrı bir mesele. Maçoğlu'na ve genel olarak sola karşı başlatılan bu tuhaf kampanyayı bozarız.

'HER AÇIDAN AKP'YE YARDIMCI OLUYORLAR'

- Şu anda iki durum var. Bir, sizin değerlendirmeniz sürüyor ve SMF'nin açıklamasını erken buluyorsunuz. İkincisiyse, 'Başka yer mi yok? Neden Kadıköy?' açıklamalarına karşı 'Bizi provoke etmesinler' diyorsunuz.

Bakın şöyle bir söylem var: 'Burada nohut yetiştiremezsin.' Bu saçmalığa karşı da ben şunu söylüyorum: O zaman çıkarsınlar şimdiye kadar olduğu gibi bir müteahhit karşımıza, hesaplaşalım bakalım. Kim donanımlı, kim Kadıköylülerin hakkını savunuyor. 'AKP'nin ekmeğine yağ sürüyorsunuz' dediler ama asıl şimdi AKP'nin ekmeğine yağ sürdüler. AKP'liler, 'Gördünüz mü? Maçoğlu güzellemeleri yapıyorlardı bakın nasıl üzerine gidiyorlar' diye başladılar. CHP her açıdan AKP'ye yardımcı oluyor.

'NEDEN KORKUYORLAR?'

- CHP Kadıköy'de çok güçlü. 'Neden yoksulluğun olduğu ilçe değil' eleştirisi var.

Kadıköy'de yoksullar yaşıyor ama kimse bunu konuşmuyor. Kadıköy'ün kültürel ve ideolojik hattına orta sınıflar damga vuruyor ama bu ilçenin yoksul olmadığı anlamına gelmez. İkincisi evet İstanbul'da daha yoksul ilçeler var. Neden Kadıköy? Ki altını çizeyim değerlendirmemiz sürüyor. Ancak... Sosyalizm fikrini otantik, folklorik görenler var. Böyle oh ne güzel Tunceli/Dersim uzakta zaten, adam da sevimli alsınlar orayı diyorlar. Bunu kırmak zorundayız. Bizim açımızdan da iş ekip çalışması. Diyorlar ya 'Kadıköy'ü nereden bilir Maçoğlu?' Ben mevcut belediye başkanlarının kaçının kendi bölgesinden yetişmediğini çıkarırım ortaya. Eğer Kadıköy'de Maçoğlu'nun adaylığı kesinleşirse bizim işimiz kuvvetli bir ekiple yola çıkmak. Anlamadığım şu: TKP, Kadıköy'de hep aday gösterdi. Bugün 'defolun gidin' diyorlar ben de soruyorum: Neden korkuyorlar? CHP'ye aitse burası kazanırlar zaten.

- Peki neden böyle bir tepki oluştu?

Çünkü; istedikleri gibi bir aday çıkaramayacaklar. Belediye başkanını, iş insanı, müteahhit, 'nasılsa oylar geliyor' anlayışıyla belirleyemeyecekler. Fatih Maçoğlu'nun adaylığı gündeme geldi ve bundan rahatsızlık duydular. Çünkü; biraz solculuk yapmak zorunda kalacaklar, daha dikkatli aday seçecekler. Kafalarında iş dünyasından isimler vardı. Huzurları kaçtı. Bütün bunları biliyoruz ama yine de kararı olgunlukla vereceğiz.

'KADIKÖY VE TKP KONUSUNDA KAFASI NET'

- Maçoğlu'nun isteği nedir?

İki konuda net: TKP ve Kadıköy'den. O kendi kişisel değerlendirmesi uzun süredir böyle. Maçoğlu'nun uzun süredir başka partilerden seçime gireceği de konuşuldu. Biz mesela bunu gündeme getirmedik. Maçoğlu'nun eğilimini bilmemize rağmen. Maçoğlu açısından TKP ve Kadıköy konusunda uzun zamandır netlik var ama biz başka ilçeler önermiştik ya da başka alternatifler. İstanbul ya da İzmir'de veya iktidarın güçlü olduğu bir yerde olabilir demiştik. CHP'nin tepkisinden kaçmak değil, Şişli'yi de önermiştik.

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FATİH MEHMET MAÇOĞLU HAKKINDA

2007 yılından 2017 yılına kadar Tunceli Devlet Hastanesi'nin Acil Polikliniği'nde görev yapan Maçoğlu, 2014 yerel seçimleri için kamu görevinden istifa ederek Dersim'in Ovacık ilçesinden belediye başkan adayı oldu.

Maçoğlu, 2014'te yerel seçimlerede Demokratik Haklar Federasyonu (DHF) adayı olarak Türkiye Komünist Partisi'nden (TKP) Ovacık Belediye Başkanı seçilerek beş yıl boyunca Ovacık'ta görev yaptı.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) ve onun öznesi olduğu Dersim Demokratik Halk Dayanışması (DDHD) adayı olarak TKP listesinden Dersim merkez Belediye Başkanı olarak görev yapıyor.