Adrese teslim kadroda son nokta: İlana profesörün ismini yazdılar!

İstanbul Okan Üniversitesi, kişiye özel ilanı başka bir boyuta taşıyarak aranan şartlar kısmına direkt olarak alınacak kişinin ismini yazdı.

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Adrese teslim kadroda son nokta: İlana profesörün ismini yazdılar!

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nde “adrese teslim atama” yapılmaması maddesine rağmen kişiye özel ilanlar açılmaya devam ediyor.

BirGün'den Berkay Sağol'un haberine göre son olarak İstanbul Okan Üniversitesi’nin yayımladığı akademik ilanda, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Turizm ve Otel İşletme bölümüne profesör alınacağını açıklandı. İlanda, "Otelcilik Sektörü, Destinasyon Yönetimi ve Turizm Psikolojisi alanlarında çalışmalar yapmak" şartları aranırken, bir de kişi ismi yazıldı. Şartlara yazılan özel isim ise “Asım Saldanlı” olarak belirtildi.

Adrese teslim kadroda son nokta: İlana profesörün ismini yazdılar! - Resim : 1

İlanda ismi geçen Saldanlı'nın YÖK Tez'de yer alan bilgilerine göre, doktora tezinin başlığı "Otel işletmelerinde stres kaynakları ve çalışanlar üzerindeki etkileri." Yüksek lisans tez çalışmasının başlığı ise "Uluslararası turizm hareketlerinde seyahatin yönetimi, seyahat işletmelerinin rolü, önemi ve pazar payı ilişkisi."

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