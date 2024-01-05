Komünist Başkan Kadıköy'de aday, diğer sosyalist partilerin kararı bekleniyor

Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) üyesi ve Türkiye Komünist Partisi'nden (TKP) Tunceli Belediye Başkanı olan Fatih Mehmet Maçoğlu'nun adaylığı şekilleniyor.

Fatih Mehmet Maçoğlu’nun önümüzdeki yerel seçimler için İstanbul'da Kadıköy dahil 4 ilçenin birinden veya İzmir'de bir ilçeden aday olabileceği söyleniyordu.

Gerçek Gündem'e konuşan Maçoğlu, Kadıköy'den aday olduğunu açıkladı.

Sosyalist Meclisler Federasyonu’nun diğer sol-sosyalist kurumlarla da bir görüşme halinde olduğunu belirten Maçoğlu, resmi açıklamanın bu görüşmelerden sonra verileceğini belirtti.

MEKTUP GÖNDERİLDİ

Öte yandan Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) diğer sosyalist partilere mektup göndererek Maçoğlu'nun Kadıköy'den adaylığının desteklenmesini istediği bildirildi.

SMF'nin kurumlara gönderdiği mektup şöyle:

"...Yöntem olarak sürecin üç aşamalı ilerlemesini önermekteyiz;

Birinci adım: SMF olarak Fatih başkanın sol sosyalist kurumların ortak adayı olarak Kadıköy'de

adaylaştığının açıklanması.

İkinci adım: Bir hafta içerisinde ortaklaşan tüm kurumların birlikte oluşturacağı ortak bir yazılı belge ile Kadıköy'de bir deklarasyonun yapılması.

Üçüncü adım: Ortaklaşan kurumlarla, ortak program, ortak protokol, ortak çalışma ve ortak yönetimin oluşturulmasını sağlama ve sürecinin planlanmasıdır.

İlgili talebe olumlu döneceğinizi umuyor, çalışmalarınızda başarılar diliyoruz..."

SMF'DEN AÇIKLAMA GELDİ

X(eski Twitter) hesabından bir duyuru paylaşan SMF, 'Yerel Seçimler Süreci ve Fatih Mehmet Maçoğlu Yoldaşımızın Durumuna Dair Bilgilendirme' başlıklı yazısında şunları söyledi:

FATİH MEHMET MAÇOĞLU KİMDİR?

Halk arasında 'Komünist Başkan' olarak bilinen Fatih Mehmet Maçoğlu, 20 Aralık 1968 tarihinde Tunceli'nin Ovacık ilçesinde doğdu.

Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Çemberlitaş köyü'nde Alevi Zaza bir ailede doğdu. İlköğrenimini Ovacık YİBO'da, orta öğrenimini Bingöl Sağlık Meslek Lisesi'nde tamamladı. Meslek yaşamına 1989 'da Konya'nın Bozkır ilçesinde sağlık memuru olarak başladı. 1992 ile 2007 yılları arasında Tunceli'nin Pertek ilçesinde görev yaptı.

Fatih Mehmet Maçoğlu'nun asıl mesleği laborantlıktır.

2007 yılından 2014 yılına kadar Tunceli Devlet Hastanesi'nin Acil Servis bölümünde sağlık memuru olarak çalışan Maçoğlu, 2014 Yerel Seçimleri'nde Ovacık Belediye Başkanı oldu.

Asıl olarak SMF üyesi olan Maçoğlu, partisinin seçim yeterliliği olmadığı için TKP'den aday oldu.

Maçoğlu, 2019 yerel seçimlerinde Tunceli Belediye Başkanı oldu.

Kaynak: Gerçek Gündem