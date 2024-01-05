CHP’li Bülbül'den 2023 özeti: Hukuk yerle bir edildi!

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, 2023 yılını değerlendirdi.

2023 yılında Türkiye’de yaşanılan kadın cinayetlerini, hak ihlallerini, tutuklanan gazetecileri, RTÜK’ün muhalif medyaya verdiği cezaları, haksızlık ve hukuksuzlukları değerlendiren CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, 2023 yılının adaletsizliklerle, sansürle, hak ihlalleriyle geçen bir yıl olduğunu söyledi.

CHP’li Bülbül’ün açıklaması şöyle;

"Acılarla dolu bir sene olan 2023 yılını geride bıraktık. Açıklanan enflasyon rakamları, Meclis’te görüşülen bütçe teklifi ve uygulanan ekonomik politikalar, haksız, hukuksuz yargı kararları 2024 yılının da ne yazık ki kolay olmayacağını bizlere gösteriyor.

Saray İktidarında 2023 yılında mülkün temeli olan Adalet ne kadar yara almış, hukuk nasıl yerle bir edilmiş, hep beraber bakalım:

- 2023 yılında erkekler tarafından 315 kadın öldürüldü, 248 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu.

- Hapishanelerde hastalık, intihar, şiddet, ihmal, firara müdahale vb. gerekçelerle en az 43 kişi yaşamını yitirdi.

- 109 mahkum işkence ve kötü muamele gördüğüne dair şikayette bulundu.

- 2023 yılının ilk 9 ayında tutuklulara yönelik 4 bin 904 hak ihlali yaşandı.

- DFG’nin raporuna göre 2023 yılında 280 gazeteci yargılandı, 821 kez hakim karşısına çıktı. Tutuklu gazeteci sayısı şu an 57, işine son verilen gazeteci sayısı ise 58 oldu.

- RTÜK, 68 yayına 84 ceza verdi, 112 habere yayın yasağı getirildi. 83 internet sitesi kapatılırken, 7 bin 106 habere erişim engeli getirildi, 3 bin 761 sosyal medya içeriğine engel getirildi.

- 520 toplantı ve gösteriye kolluk kuvvetlerince müdahale edildi.

- Anayasa Mahkemesine 2023 yılının ilk 9 ayında yapılan hak ihlali başvuru sayısı 80 bin 218 oldu.

- 2023 yılı Adalet Bakanlığı UYAP Bilişim Sistemi verilerine göre Ceza Mahkemeleri’ne gelen dosya sayısı 3 milyon 856 bin 381 oldu.

- Denetimli Serbestlik sayısı 2023 yılında 233 bin 888 olarak açıklandı.

- Akademik Özgürlük Endeksi 2023 Raporu’na göre 179 ülke arasında 166. Sırada

- 2023 Hukukun Üstünlüğü Endeksi’ne göre, ülkelerin hukukun üstünlüğüne bağlılıklarının ölçüldüğü raporda Türkiye, 142 ülke arasında 117’inci oldu.

- Hükümetlerin Hukuka Bağlılık Endeksinde ise Türkiye 142 ülke arasında 137. sırada yer aldı.

- Rüşvet, kamusal veya özel çıkarların olumsuz etkisi ve kamu fonları veya diğer kaynakların kötüye kullanılması endeksinde Türkiye 142 ülke arasında 77’inci sırada yer aldı.

- Temel haklar endeksinde Türkiye 142 ülke arasında 133’inci sırada yer aldı.

- Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi 2023 yılında Türkiye 180 ülke arasında 165'inci sırada yer aldı.

- Türkiye, 2023 İnsani Özgürlük Endeksi’nde 165 ülke arasında 128. sırada yer aldı. Türkiye, insani özgürlük bakımından Haiti’den bile geride durumda.

'BU DÜZEN YEREL SEÇİMDE DEĞİŞECEK'

İktidar, uzaya gideceğiz, aya sert iniş yapacağız diye naralar attı ama verilere baktığımızda Afrika ülkelerinden daha geriye götürdü. Bununla da yetinmeyip Adaleti yok ettiler, ekonomiyi batırdılar, zengini daha zengin, yoksulu ise açlığa terk ettiler. Ama umutsuzluğa asla yer yok. Önce inancı, sonra mücadeleyi büyüterek Türkiye’nin üzerine çöken bu karabasan düzenini yerel seçimlerde mutlaka değiştireceğiz."

Kaynak: Gerçek Gündem