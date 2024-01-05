Yargıtay Başkanından "Can Atalay" açıklaması: AYM'yle görüş ayrılığımız yeni ortaya çıkmadı derin ayrılıklarımız var

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'la ilgili verdiği iki hak ihlali kararı da Yargıtay tarafından uygulanmadı. Anayasanın açık hükmüne rağmen kararın uygulanmaması muhalefet tarafından tepkiyle karşılandı.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, krizle ilgili yaptığı açıklamada, AYM ile aralarındaki görüş ayrılıklarının Can Atalay dosyasıyla ortaya çıkmadığını belirterek "Anayasa Mahkemesiyle bu sadece son olayla ilgili olarak ortaya çıkmış bir problem değil. Derin ayrılıklarımız var." dedi.

MAAŞ KRİZİ

Yargıtay ile AYM arasındaki krizin çıkış noktası olarak "maaş tartışması" gösteriliyor. Torba kanun ile Yargıtay ve Danıştay üyelerinin maaşlarının yükseltilip AYM üyeleriyle eşitlenmesi tartışma yaratmıştı. AYM söz konusu düzenlemeyi iptal etmiş; böylelikle Yargıtay ve Danıştay üyelerine diğer hakimlerin üzerinde maaş almasını engellemişti.

AYM düzenlemeyi iptal edince, Yargıtay ve Danıştay üyeleri de, önceki senelerde katıldıkları çalıştayı protesto ederek katılmamıştı.