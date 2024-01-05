CHP'li Özer, Meclis karnesini paylaştı: Erdoğan’ın yürürlüğe koyduğu maddeler TBMM’den 6 kat fazla

CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir yıl boyunca hayata geçirdiği maddelerin, TBMM’nin hayata geçirdiği maddelerden 6 kat daha fazla olduğunu aktardı.

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CHP'li Özer, Meclis karnesini paylaştı: Erdoğan’ın yürürlüğe koyduğu maddeler TBMM’den 6 kat fazla

CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, Meclis’in bir yılını mercek altına aldı. Özer’in çıkardığı verilere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yayımladığı Cumhurbaşkanlığı kararı ve kararnamelerinin toplamı Meclis’ten geçen kanun maddelerinden 6 kat fazla.

TBMM’DE 37 TEKLİF, 295 MADDE GÖRÜŞÜLDÜ

Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre; Özer’in hazırladığı rapora göre, 2023 yılında Meclis’te toplam 37 teklif yasalaştı. Bu tekliflerin 29’u uluslararası anlaşmalar olurken, biri 2022 yılı merkezi yönetim kesin hesap kanunu, biri 2024 yılı bütçesi, biri 2023 bütçesi yetmediği için çıkartılan ek bütçe, biri aile ve gençlik fonu kurulması diğer 4’ü ise torba kanundu. 2023 boyunca 600 milletvekili toplam 37 kanun teklifinde 87’si uluslararası anlaşma maddesi olmak üzere 295 madde görüşmüş oldu.

TBMM’de tablo böyleyken Cumhurbaşkanı Erdoğan, 227 maddeden oluşan 41 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, bin 499 maddeden oluşan 577 Cumhurbaşkanlığı Kararı çıkardı. Bir yılda toplam bin 726 düzenlemeyi tek başına çıkaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’in yaklaşık 6 katı fazla maddeyi tek başına yürürlüğe koymuş oldu.

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