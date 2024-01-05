Tüm dünyada aranan fuhuş baroniçesi Türkiye'de yakalandı: Düğün hazırlığı yapıyormuş

Dünyanın birçok ülkesine yabancı uyruklu seks işçisi sağladığı iddiasıyla Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Madame Claude lakaplı 40 yaşındaki Nilufar Mirxanova, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu'da yakalandı. Mirxanova'nın aylık kazancının 1 milyon lira olduğu tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 'cinsel amaçlı insan ticareti yapmak' suçundan kırmızı bültenle aranan Özbekistan uyruklu Nilufar Mirxanova'nın Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler ilk olarak Mirxanova'yı teknik ve fiziki takibe aldı. Mirxanova'nın Rusya, Belarus, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbeskistan uyruklu çok sayıda kadını yasa dışı yollarla Türkiye'ye sokarak aracılar vasıtasıyla genelevlere yerleştirdiği belirlendi. Mirxanova, yapılan operasyonla Küçükkuyu'daki evinde yakalanarak gözaltına alındı. Mirxanova'nın ülkeye kaçak yollardan geldiği ve oturma izninin bulunmadığı belirlendi. Gözaltına alınan Mirxanova, emniyetteki işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

15 GÜN ÖNCE NİKAHLANMIŞ

Yeni Asır gazetesindeki habere göre ise Özbekistan uyruklu Mirxanova'nın 15 gün önce esnaf M.Ş'yi kandırarak oturum izni alabilmek için nikah masasına oturduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mirxanova, Özbekistan'a iade edildi.

MADAME CLAUDE KİMDİR?

Madame Claude, 1960-1970'li yıllarda Fransa'da müşterileri arasında ünlü isimler bulunan bir genelev patroniçesi olarak tanınıyordu. Claude'un, bazı müşterilerinden aldığı sırları devlet mercilerine ilettiği ve bu yüzden yaptığı işe müsaade edildiği iddia ediliyordu.