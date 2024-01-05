Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu yakalandı: İfadeleri ortaya çıktı

Yaklaşık 150 milyon lira dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve Beril Talu, Gürcistan'dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldikleri sırada yakalandı. Talu çiftinin ifadelerinde suçlamaları kabul etmediği öğrenilirken, “Biz onlardan borç aldık” dedikleri ifade edildi. Polisteki işlemleri tamamlanan Talu çifti, Anadolu Adliyesine sevk edildi.

DÜN ÖĞLE SAATLERİNDE YAKALANDILAR

Sosyal medyada “Var Böyle Tipler” hesabıyla tanınan Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu’nun reklam kampanyası yapacakları bahanesiyle yakın çevrelerini 150 milyon lira dolandırdığı iddia edildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayet üzerine çift hakkında soruşturma başlattı. Kıvanç Talu ve Beril Talu, dün öğle saatlerinde Gürcistan’dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldikten sonra yakalandı. Pasaportlarına el konulan Talu çifti, gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan Talu çifti, Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

İfadelerinde suçlamaları kabul etmeyen Kıvanç Talu ve Beril Talu'nun, “Biz onlardan borç aldık. Onlar tefecilik yaptı” dedikleri öğrenildi.

POLAT AİLESİNİN BAŞINA GELENLERDEN SONRA KORKTULAR

Başka bir iddiaya göre; toplamayı hedefledikleri rakam 100 milyon değil, 500 milyon liraydı. Ancak Dilan-Engin Polat’ın başına gelenler çifti korkuttu. Birkaç arkadaşları da paralarını ısrarla isteyince paniğe kapıldılar. Portekiz’e kaçış planını Beril Talu’nun yaptığı söyleniyor. Hatta çift orada lüks bir ev aldı.