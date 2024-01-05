Kars’ta yolcu otobüsü kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Sarıkamış ilçesi Karakurt mevkiinde kontrolden çıkan otobüs kaza yaptı. Kar yağışının devam ettiği bölgede yolun kayganlaşmasından dolayı kazanın meydana geldiği belirtildi.

Kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı kaydedildi. Kaza sonrası çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi.