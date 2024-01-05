Kars’ta yolcu otobüsü kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yolcu otobüsü kaza yaptı. İlk belirlemelere göre, kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Sarıkamış ilçesi Karakurt mevkiinde kontrolden çıkan otobüs kaza yaptı. Kar yağışının devam ettiği bölgede yolun kayganlaşmasından dolayı kazanın meydana geldiği belirtildi.

Kars’ta yolcu otobüsü kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var - Resim : 1

Kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı kaydedildi. Kaza sonrası çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi.

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