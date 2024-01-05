Kars’ta yolcu otobüsü kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yolcu otobüsü kaza yaptı. İlk belirlemelere göre, kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Sarıkamış ilçesi Karakurt mevkiinde kontrolden çıkan otobüs kaza yaptı. Kar yağışının devam ettiği bölgede yolun kayganlaşmasından dolayı kazanın meydana geldiği belirtildi.
Kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı kaydedildi. Kaza sonrası çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi.
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