Torpil iddiasıyla gündeme gelmişti: CHP'li Gökçe Gökçen'den Adalet Bakanı Yardımcısı Ramazan Can hakkında suç duyurusu

CHP Adalet Adalet Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, torpil yaptığı iddiasıyla gündeme gelen Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can hakkında suç duyurusunda bulundu.

Gökçe Gökçen, “Biz tam da bu düzenin, bu pişkinliğin karşısındayız” dedi.

Gökçen konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bizim tek kriterimiz liyakat diyorlar. Gelen talepleri ‘Bizim de işimiz düşüyor’ notuyla iletiyorlar. Bunu da mülakatları kaldırma vaadiyle seçime girdikten yalnızca birkaç ay sonra yapıyorlar. Yüzlerce genç gecesini gündüzüne katıp sınavlara, mülakatlara hazırlanıyor. Anne babalar kendi hayatlarından, yediklerinden içtiklerinden kısıp çocuklarının sınavlara hazırlanmasına destek olmaya çalışıyor. Ancak birileri elinde telefonuna gelen bir mesaj ile yüzlerce gencin, anne babanın emeğini yok sayıyor. Biz tam da bu düzenin, bu pişkinliğin karşısındayız.”

NE OLMUŞTU?

Milletvekili olduğu dönemde “FETÖ’yü ziyaret ettim. Siyaset ve bürokraside yükselme o yolla oluyordu” açıklaması ile gündeme gelen Adalet Bakanı Yardımcısı Ramazan Can, görevde yükselme mülakatına girecek bazı personeller için gelen torpil isteklerini özel kalem müdürüne ilettiği Fox muhabirleri tarafından görüntülenmişti. Can’a gelen torpil talepleri mesajlarından birisini AKP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi’nin attığı görülmüştü.

Gelen mesajlardan bazıları şöyle:

“Sayın Bakanım iyi günler dilerim, az önce Yargıtay binasında Abdullah Murat Başkanım vesilesiyle sizinle tanışma fırsatı bulmuştum, Türkiye Adalet Akademisinde Sosyal Hizmetler Uzmanı olarak görev yapıyorum, görevde yükselme sınavına girdiğimi söylemiştim, bilgilerimi atmamı istemiştiniz, iletiyorum, saygılarımla","Çalıştığı Birim: İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Yazılı Sınav Puanı 89, Başvurulan Pozisyon İzmir Yazı İşleri Müdürlüğü Görevde yükselme sınavı Mülakat Tarihi 26.01.2024 Cuma Saat:14:30 Mülakat Yeri: Adalet Bakanlığı (Eski Başbakanlık) C Kapısı Büyük Toplantı Salonu" AKP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'den gelen mesaj","Abi notunuzu aldık, takip edeceğiz inşallah, selamlar, saygılar","Notumuzu aldık takip edeceğiz inşallah"," Büro MEMURSEN Isparta İl Başkan Vekili Müdür Adayımız","Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı önemli, bizim de işimiz düşüyor."

Kaynak: ANKA