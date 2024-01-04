MetroPoll'ün 'AYM' anketinde dikkat çeken sonuçlar! Partilerin seçmenleri AYM kararına uyulmamasına ne diyor

AYM kararları Yargıtay tarafından uygulanmazken, MetroPoll seçmenlere AYM kararlarına uyulup uyulmamasının doğru olup olmadığını sordu. İşte sonuçlar!

AKP MHP CHP Anket Anayasa Mahkemesi (AYM) Yargıtay İYİ Parti DEM Parti
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MetroPoll'ün 'AYM' anketinde dikkat çeken sonuçlar! Partilerin seçmenleri AYM kararına uyulmamasına ne diyor - Resim: 1

Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) TİP milletvekili Can Atalay hakkındaki ikinci kararını da çiğnemesinin ardından kamuoyundan büyük tepkiler yükseldi.

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MetroPoll'ün 'AYM' anketinde dikkat çeken sonuçlar! Partilerin seçmenleri AYM kararına uyulmamasına ne diyor - Resim: 2

MetroPOLL Araştırma, Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarına uyulup uyulmamasına ilişkin yaptığı anketin sonuçlarını yayımladı.

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MetroPoll'ün 'AYM' anketinde dikkat çeken sonuçlar! Partilerin seçmenleri AYM kararına uyulmamasına ne diyor - Resim: 3

“Anayasa Mahkemesi’nin verdiği kararlara uyulmamasını doğru buluyor musunuz?” sorusunun sorulduğu ankette, çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

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MetroPoll'ün 'AYM' anketinde dikkat çeken sonuçlar! Partilerin seçmenleri AYM kararına uyulmamasına ne diyor - Resim: 4

Katılımcıların yüzde 60’ı ‘Hayır’, yüzde 22,6’ı ‘Evet’ yanıtını verirken; yüzde 17,4’üyse fikir belirtmedi.

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MetroPoll'ün 'AYM' anketinde dikkat çeken sonuçlar! Partilerin seçmenleri AYM kararına uyulmamasına ne diyor - Resim: 5

Siyasi partilere göre dağılımsa şöyle oldu:

AKP

Evet: Yüzde 27,6

Hayır: Yüzde 50,8

Cevap yok: Yüzde 21,6

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MetroPoll'ün 'AYM' anketinde dikkat çeken sonuçlar! Partilerin seçmenleri AYM kararına uyulmamasına ne diyor - Resim: 6

CHP

Evet: Yüzde 19,1

Hayır: Yüzde 71,6

Cevap yok: Yüzde 9,3

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MetroPoll'ün 'AYM' anketinde dikkat çeken sonuçlar! Partilerin seçmenleri AYM kararına uyulmamasına ne diyor - Resim: 7

DEM PARTİ

Evet: Yüzde 26,6

Hayır: Yüzde 63,5

Cevap yok: Yüzde 9,9

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MetroPoll'ün 'AYM' anketinde dikkat çeken sonuçlar! Partilerin seçmenleri AYM kararına uyulmamasına ne diyor - Resim: 8

İYİ PARTİ

Evet: Yüzde 23,3

Hayır: Yüzde 67,1

Cevap yok: Yüzde 9,6

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MetroPoll'ün 'AYM' anketinde dikkat çeken sonuçlar! Partilerin seçmenleri AYM kararına uyulmamasına ne diyor - Resim: 9

MHP

Evet: Yüzde 34

Hayır: Yüzde 45,6

Cevap yok: Yüzde 20,4

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MetroPoll'ün 'AYM' anketinde dikkat çeken sonuçlar! Partilerin seçmenleri AYM kararına uyulmamasına ne diyor - Resim: 10
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