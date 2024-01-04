MetroPoll'ün 'AYM' anketinde dikkat çeken sonuçlar! Partilerin seçmenleri AYM kararına uyulmamasına ne diyor
AYM kararları Yargıtay tarafından uygulanmazken, MetroPoll seçmenlere AYM kararlarına uyulup uyulmamasının doğru olup olmadığını sordu. İşte sonuçlar!
Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) TİP milletvekili Can Atalay hakkındaki ikinci kararını da çiğnemesinin ardından kamuoyundan büyük tepkiler yükseldi.
MetroPOLL Araştırma, Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarına uyulup uyulmamasına ilişkin yaptığı anketin sonuçlarını yayımladı.
“Anayasa Mahkemesi’nin verdiği kararlara uyulmamasını doğru buluyor musunuz?” sorusunun sorulduğu ankette, çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.
Katılımcıların yüzde 60’ı ‘Hayır’, yüzde 22,6’ı ‘Evet’ yanıtını verirken; yüzde 17,4’üyse fikir belirtmedi.
Siyasi partilere göre dağılımsa şöyle oldu:
AKP
Evet: Yüzde 27,6
Hayır: Yüzde 50,8
Cevap yok: Yüzde 21,6
CHP
Evet: Yüzde 19,1
Hayır: Yüzde 71,6
Cevap yok: Yüzde 9,3
DEM PARTİ
Evet: Yüzde 26,6
Hayır: Yüzde 63,5
Cevap yok: Yüzde 9,9
İYİ PARTİ
Evet: Yüzde 23,3
Hayır: Yüzde 67,1
Cevap yok: Yüzde 9,6
MHP
Evet: Yüzde 34
Hayır: Yüzde 45,6
Cevap yok: Yüzde 20,4