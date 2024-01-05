Barolar Birliği, AYM kararlarını uygulamayanlar için harekete geçti

Anayasa Mahkemesi (AYM) Gezi davasından tutuklu bulunan ve 14 Mayıs'taki seçimlerde TİP'ten Hatay Milletvekili seçilmesine rağmen tahliye edilmeyen Can Atalay'ın bireysel başvurularıyla ilgili iki kez ihlal kararı verdi. AYM'nin ihlal kararlarını uygulamayan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, dosyayı Yargıtay'a gönderdi. Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise Anayasanın kesin hükümlerine rağmen AYM kararlarını tanımadı, Atalay'ın tahliye kararını uygulamadı ve Meclis'e Atalay'ın vekilliğini düşürme çağrısı yaptı.

Muhalefet yaşananları "yargı darbesi" olarak nitelendirdi.

Türkiye Barolar Birliği, (TBB) Anayasa Mahkemesi kararını uygulamayan yerel mahkeme ve Yargıtay üyeleri hakkında ceza soruşturması başlatılmasını talep etti.

ANAYASAYI İHLALDEN SORUŞTURMA AÇILMASI İSTENDİ

Adalet Bakanlığı'na ve Yargıtay'a konuyla ilgili dilekçelerini sunan TBB açıklamasında şunları kaydetti:

"Türkiye Barolar Birliğince, Hatay Milletvekili seçilen Şerafettin Can Atalay’ın bireysel başvurusuna ilişkin ikinci kez verilen hak ihlali kararı üzerine; kararı uygulamayan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti hakkında, karar verildikten hemen sonra 29.12.2023 tarihinde Türk Ceza Kanunu'nun 109. (Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma), 257. (Görevi kötüye kullanma) ve 309. (Anayasayı ihlal) maddelerine aykırılıktan ceza soruşturması başlatılması talebi ile Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne başvurulmuştur.

Yine Şerafettin Can Atalay’ın bireysel başvurusuna ilişkin Yargıtay 3. Ceza Dairesinin 2. kez vermiş olduğu karar üzerine Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkan ve Üyeleri Hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 109. (Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma), 257. (Görevi kötüye kullanma), 301.( Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama) ve 309. (Anayasayı ihlal) maddelerine aykırılıktan ceza soruşturması başlatılması ve soruşturmanın etkin ve etkili bir şekilde yürütülerek cezalandırılmaları istemi ile haklarında kamu davası açılmasının sağlanması talebi ile Yargıtay Birinci Başkanlık Kuruluna sunulmak üzere Yargıtay Birinci Başkanına başvurulmuştur."

Kaynak: Gerçek Gündem