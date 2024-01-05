Özgür Özel'den açıklama: CHP, Can Atalay için Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdı

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP), TBMM'ye 9 Ocak Salı günü için olağanüstü toplanmak için çağrıda bulundu.

CHP Meclis'i, TİP Hatay Milletvekili ve Gezi davası tutsağı Can Atalay meselesini görüşmek için çağırdı.

Anayasa Mahkemesi'nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'la ilgili verdiği ikinci ihlal kararı Yargıtay'a gönderilmişti. Yargıtay 3. Ceza Dairesi kararında "AYM'nin hak ihlali kararının hukuki değeri yok" dedi.

ÖZEL'DEN AÇIKLAMA GELDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin çağrısıyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

Özel, CHP'nin çağrısına destek veren partilere teşekkür etti.

Özgür Özel'in açıklaması şöyle:

"Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak, Türkiye İşçi Partisi, Halkların Demokrasi ve Eşitlik Partisi, Saadet Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokrat Parti ve Emek Partisi ile birlikte yaşadığımız anayasa krizine ilişkin TBMM'yi 9 Ocak Salı günü saat 15.00'te olağanüstü toplantıya çağırdık. İYİ Parti de oturuma katılarak destek vereceğini bildirdi. Çağrımıza destek veren tüm siyasi partilere teşekkür ediyoruz."

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak, Türkiye İşçi Partisi, Halkların Demokrasi ve Eşitlik Partisi, Saadet Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokrat Parti ve Emek Partisi ile birlikte yaşadığımız anayasa krizine ilişkin TBMM'yi 9 Ocak Salı günü saat 15.00'te olağanüstü… pic.twitter.com/bUxHOzR6oI — Özgür Özel (@eczozgurozel) January 5, 2024

NE OLMUŞTU?

Gezi davasında tutuklu bulunan Can Atalay, 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay Milletvekili seçildi. Atalay, seçilmiş olmasına rağmen tahliye edilmedi ve Anayasa Mahkemesi'ne hak ihlali başvurusunda bulundu. Anayasa Mahkemesi, Can Atalay'ın başvurusunda 25 Ekim'de 5'e karşı 9 oyla hak ihlâli kararı verdi ve dosyayı, Atalay'ın tahliye edilmesi ve yargılamanın durması için yerel mahkeme olan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi ise Atalay için hüküm verildiği gerekçesiyle dosyanın Yargıtay 3. Ceza Dairesi’ne gönderilmesini kararlaştırdı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 8 Kasım'da hem karara uymadı hem de Türkiye'de ilk kez görülen bir karara imza atarak ihlâl yönünde oy kullanan AYM üyeleri hakkında ise suç duyurusunda bulundu.

Yargıtay söz konusu kararında TBMM'ye de Can Atalay'ın milletvekilliğini düşürmesine dair çağrıda bulundu. Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin bu kararına AKP ve MHP'li milletvekilleri sahip çıktı, Anayasa Mahkemesi'ni sert ifadelerle eleştirdiler.

Can Atalay'ın avukatları ikinci kere AYM'ye hak ihlali başvurusunda bulundular. AYM Genel Kurulu 21 Aralık'ta, Can Atalay'la ilgili olarak ikinci kez hak ihlali kararı vermişti. Genel Kurul, oy çokluğuyla, Atalay'ın kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine hükmetmişti. Kararda, Atalay'ın tahliye edilmesi net bir şekilde belirtilmişti.

AYM'nin kararının gerekçesinde AYM’nin ilk ihlal kararı doğrultusunda, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin yeniden yargılama kararının gereğini yerine getirmeyip dosyayı Yargıtay 3. Dairesi’ne göndererek, Can Atalay’ın “keyfi olarak özgürlüğünden yoksun bırakıldığı” belirtildi.

AYM’nin hak ihlali kararlarının yasama, yürütme ve yargı organları açısından bağlayıcılığına vurgu yapılan gerekçede, Yargıtay 3. Dairesi’nin AYM kararına uymayarak, "Türk hukukunda bulunmayan bir karar verdiği” ifade edildi.

Kaynak: Gerçek Gündem