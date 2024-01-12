Akşener çifti, 42'nci evlilik yıl dönümlerini kutladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve eşi Tuncer Akşener, 42'nci evlilik yıl dönümlerini pasta keserek kutladı.

Akşener çifti, 42'nci evlilik yıl dönümlerini kutladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve eşi Tuncer Akşener ile 42'nci evlilik yıl dönümlerini kutladı.

Meral Akşener ilk önce eşi Tuncer Akşener'e sarıldı, ikili ardından 42'nci yıl pastasını kesti. Akşener çifti daha sonra "Sevemez kimse seni benim sevdiğim kadar" şarkısı çalarken birbirlerine pasta yedirdi.

Akşener, o anları resmi Instagram hesabından paylaştı.

Kaynak: ANKA

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