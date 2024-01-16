Ekrem İmamoğlu: Ailemin 30 yıllık şantiye dosyalarına kadar baktılar; boş durmayacaklar, umarım yapmazlar

CHP tarafından bir kez daha İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilen Ekrem İmamoğlu, gündemde yer alan konulara ilişkin olarak SZC TV programcısı ve yazarı İpek Özbey'e değerlendirmelerde bulundu.

6 Mayıs 2019'da AKP tarafından yapılan itirazlar sonucu sandıktan birinci çıktığı seçimin yenilenmesine karar verildiği hatırlatılan İmamoğlu, "Geçen seçimde göğüslediğiniz güçlükleri, yasal problemleri yine karşınıza çıkarırlar mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

'AİLEMİN 30 YILLIK ŞANTİYE DOSYASINA BAKACAK KADAR HADLERİNİ AŞTILAR'

"Yaşamayacağımızı düşünmek hayalcilik olur. Elbette yaşamak mümkün. İnşallah yaşamayız. Keşke yaşamasak. Ama ne yazık ki bunun emarelerini yakın zamanda gördük. Hakkımızda yapılan soruşturmalar, teftişler, İstanbul'u bırakın 8-9 yıllık Beylikdüzü hikayelerine dönmeler, benim ailemin 30 küsur yıllık şantiye dosyalarına bakacak kadar teftiş yapan insanlar hadlerini aştılar.

'BOŞ DURMAYACAKLAR, UMARIM YAPMAZLAR'

Ismarlama müfettişler gördük. Hakkımızda verilen mahkeme kararı, bir hakimin dirençli ve adaletli duruşuna dönük hemen bir atama yaparak onun bir karar almasını sağlamak... Bütün bunlar bize gösteriyor ki boş durmayacaklar. Umarım yapmazlar. Çünkü halk nasıl 6 Mayıs'tan sonra nasıl bir demokrasi tokadı attıysa daha büyüğünü 31 Mart seçimlerinde yaparlar."

'AKP'NİN İSTANBUL'DA YÜZDE KAÇ OYU VAR, ONUNLA İLGİLENMİYORUM'

İmamoğlu, siyasetin sokağa yansımalarında bir normalleşme yaşanması gerektiğini de vurguladı.

"Bu bir vicdan köprüsüdür. Ben bu eksikliği hissettim, yaşadım, evlerine girdim. Evlerinden dışarı çıkamayan gencecik anneleri gördüm. Dört yaşına kadar çocuğu olanlara bir anne kart vermemizin temelinde benim bu duygum vardır" diyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, şunları kaydetti:

"O evlere giderken kimin, hangi partiye oy verdiğine bakmadım ki. Bu arada bu lütuf değil, olması gereken. Dolayısıyla ben artık AKP'nin İstanbul’da yüzde kaç oyu var, onunla ilgilenmiyorum. O annenin cebinde o kart var ya, bebeğin içecek sütü var ya, bir gün nasılsa bir yerde buluşuruz. Çocukluğumdan beri karşılık beklemeksizin iyilik yapmanın çok iyi bir şey olduğu ahlakıyla büyüdüm. Şimdi de görevimi o şekilde yapıyorum. Mutlak bir gün buluşacağız AK Partililerle de."

Söyleşinin tamamı.