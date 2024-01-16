Kulis: Erdoğan kararını savunurken 'Onları bana bırakın' dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na Murat Kurum'u aday gösterme kararını savunurken "Karadeniz'i bana bırakın, onları ben temsil ediyorum" dediği ileri sürüldü.

Kulis: Erdoğan kararını savunurken 'Onları bana bırakın' dedi

AKP, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta "aşkım" diye seslendiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni (İBB) geri kazanabilmek için çalışmalara başladı.

2019'da CHP'li Ekrem İmamoğlu'na karşı seçimi iki kez kaybeden parti, aday olarak bu sefer 'kentsel dönüşümdeki tecrübelerini' gerekçe göstererek eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u çıkarmıştı.

Resmi açıklamanın hemen öncesine kadar Kurum'un Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'ın gerisinde kaldığı konuşuluyordu. Turan'ın avantajlarından biri olarak 'Karadenizli olması' sayılıyordu.

Gazete Pencere'den Nuray Babacan'ın aktardığına göre Kurum'la ilgili alanda karşılaşılan en önemli konu, yeterince tanınmaması, popülaritesinin olmaması, kitleleri etkileme gücünün zayıf kalması olarak belirlendi.

Bunlardan daha önemli bir diğer başlık ise Konyalı olması.

Karadenizli olmanın iş yaptığı İstanbul seçmen profilinde, Konyalı bir adayı anlatma güçlüğü çekiliyor. Hatta bu konu kendisine aktarıldığında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Karadeniz'i bana bırakın, onları ben temsil ediyorum" dediği belirtiliyor.

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Kulis: Erdoğan kararını savunurken 'Onları bana bırakın' dedi Erdoğan kararını savunurken 'Onları bana bırakın' dedi