İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İfadesi Başladı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart'ta evinden gözaltına alındı. İmamoğlu'na 'yolsuzluk' ve 'terör' suçlamaları yöneltildi. İmamoğlu ile birlikte 106 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş ve toplam 88 kişi gözaltına alınmıştı.

88 kişinin ifadeleri dün alınmaya başlanmıştı. İmamoğlu'nun ise ifadesinin en son alınacağı belirtilmişti. 3 gündür gözaltında olan İmamoğlu'nun ifadesi Vatan Emniyet'te alınmaya başlandı.