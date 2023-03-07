Pervin Buldan'dan Devlet Bahçeli'ye 'Amedspor' yanıtı: 'Gidecek olanlar sizlersiniz'

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 8 Mart gündemli Parlamento Kadın Grubu Toplantısı’nda konuştu.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Buldan, “Bursaspor-Amedspor maçındaki saldırılara tepki gösterdi. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Amed yok" açıklamasına yanıt veren Buldan, “Hükümetin küçük ortağı ırkçı saldırılara, 90’ların karanlık çetelerine bir kez daha açıkça sahip çıktı. Yetinmedi 'Amed yok' dedi. 'Amedspor yok' dedi. Ben de diyorum ki; Amed vardır, var olmaya da devam edecek. Olmayacak olanlar sizlersiniz, gidecek olanlar sizlersiniz” dedi.

Buldan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi üzerine, "Artık toplum değişim istiyor. Çözüm halkların radikal, demokratik değişim idaresi olan üçüncü yoldur. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu adaylığından dolayı kutlamak istiyorum. Bizim derdimiz basit hesaplar değil. Cumhurbaşkanlığı aday çıkarma politikamızı önümüzdeki günlerde değerlendireceğimizi söylemek isterim" diye konuştu.

Buldan'ın açıklamasında öne çıkanlar şöyle:

"8 Mart'ı bu sene büyük bir felaketin gölgesinde karşılıyoruz. Hafta sonu Amedspor - Bursaspor maçında örgütlü, faşist bir saldırıya ülkece tanık olduk. Sahada ırkçı gruplar tarafından tribünlerde sergilenen resimler bu saldırının arkasında kimlerin olduğunu bizlere bir kez daha çok net olarak göstermiştir.

Ben buradan Amedspor oyuncularına, yönetimine, taraftarlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Amedspor yalnız değildir. Hükümetin küçük ortağı bu kürsüde biraz önce yaptığı konuşmada ırkçı saldırılara, 90’ların karanlık çetelerine bir kez daha sahip çıktı.

Amed yok dedi, Amedspor yok dedi. Amed vardır, var olmaya devam edecektir. Amedspor vardır, var olmaya devam edecektir. Amedspor gol atmaya devam edecektir. Olmayacak olanlar sizlersiniz. Bu seçimde gidecek olan sizlersiniz.

Irkçı konuşmalarınızla, saldırgan tavırlarınızla ve bu zihniyetinizle gitmeye mahkumsunuz. Biz sizi göndereceğiz. 90’lı yılların karanlık ruhunu yeniden canlandırmak isteyenlere, faşizmi can suyu olarak görenlere halkımız en büyük cevabını elbette sandıklarda verecek.

‘TEKÇİ, OTORİTER, ERKEK EGEMEN İKTİDARINI KESİNLİKLE GÖNDERECEĞİZ’

Bu ülkeyi 90’ların karanlığına götürmenize asla izin verilmeyecek. Ama şunu da ifade etmek isterim ki siz 90’ların karanlık çukurunda kalmaya devam edeceksiniz. Bütün Türkiye halklarına karşı geliştirilen bu tehdidin sahipleri bilsin ki demokrasi ve barış mücadelemizin karşısında bütün kirli tezgâhlarınızla birlikte yenileceksiniz, gideceksiniz ve kaybedeceksiniz. Halklarımızın geleceği bizler için her türlü hesabın üzerindedir. Bizler HDP olarak şimdiye kadar nasıl ilkelerimiz doğrultusunda yol aldıysak bundan sonra da bu ilkeler doğrultusunda belirleyici rolümüzü yerine getireceğiz.

Tekçi, otoriter, erkek egemen iktidarını kesinlikle göndereceğiz. Bu yolda hiçbir hesap, provokasyon bizlere engel olamayacaktır. Çözüm bir arada ortak yaşamı esas alan ilkelerde buluşmaktır. Çözüm; imha ve inkar değil, yok saymak değil, halkların demokrasi, eşitlik ve özgürlük talebini yerine getirmektir.

Emek ve Özgürlük İttifakı tüm bu gerçeklikleri görerek halkların umudu olacaktır. Ülkenin içine sürüklenmek istendiği kaosa, acılara karşı gün umudu büyütme, dayanışmayı yükseltme günüdür.

'DEVLET YOKTU'

Acımız elbette çok büyük, öfkemiz diri, yasımız derin ve bunun elbette farkındayız. Tüm bunların yanında direnişimiz de dayanışmamız da büyük. Erkek egemen devletin her türlü engellenmesine rağmen büyüyen toplumsal dayanışmamız, kadın dayanışmamız, gençlik dayanışmamız demokratik ve eşit geleceğe dair umudumuzun da kaynağıdır.

İlk günden itibaren deprem bölgesine giderek kadın dayanışmasını en etkili şekilde yürüten kadınları, mor TIR’ları doldurarak deprem illerine ulaştıran kadınları, zindanlardan gönderdikleri malzemelerle dayanışmanın en güzel örneğini ortaya koyan tüm tutsak kadın yoldaşlarımızı sizlerin huzurunda bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

Yarın 8 Mart. Bizler bu 8 Mart’ta depremi felakete dönüştüren tek adam rejime, erkek egemen sisteme, kadına yönelik şiddete karşı yalnız değil birlikteyiz. Jin, jiyan, azadi diyerek en güçlü şekilde alanlarda olacağımızı bir kez daha belirtmek istiyoruz.

Malesef ki meydana gelen depremde on binlerce canımızı kaybettik, yüzbinlerce canımız başka illere göç etmek zorunda kaldı. Enkaz altından kurtarın diyen seslere ilk 3 gün gönüllüler, STK’lar, kadınlar, gençler, muhalif siyasi partiler dışında ne yazık ki ses veren olmadı. 'Devlet yoktu' diyenler enkaz altından yakınlarını çıkartmak isteyenlerin sesiydi. Devlet yoktu, AKP-MHP ittifakı, AFAD, Kızılay yoktu, depremzedelerin seslerine kulaklar tıkalıydı."

Kaynak: Gerçek Gündem