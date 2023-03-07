Canan Kaftancıoğlu'ndan, Fahrettin Koca'ya tepki: Sesimiz kısıldı Hatay'da su yok diye bağırmaktan

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremler, binlerce insanın yaşamını yitirmesine neden olurken, büyük hasara yol açtı.

Depremden etkilen illerden biri olan Hatay'da su sorunu yaşanmaya başlarken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hatay'da şebeke suyunun bu dönemde içme suyu olarak kullanılmamasını telkin ediyoruz" dedi.

"SESİMİZ KISILDI HATAY'DA SU YOK DİYE BAĞIRMAKTAN"

Koca'nın açıklamalarına tepki gösteren CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Telkini boşver ne kullanacaklar onu söyle! Günlerdir sesimiz kısıldı Hatay'da su yok diye bağırmaktan! Off Allah'tan dayanışma var ve 1 ay olmuş sizin hiçbir şey becereceğiniz yok" ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Depremlerden en çok etkilenen şehirlerin başında gelen Hatay’da, çadır sorunun ardından temiz su sorunu yaşanıyor. Binlerce yurttaş “Hatay’da su yok” derken, Valilik kentte su sorunu yaşanmadığını açıklamıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem