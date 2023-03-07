Akşener, İmamoğlu ve Yavaş ne konuştu? İşte o gecenin ayrıntıları

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, “Meral Akşener’in evindeki toplantı” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Erkin bugünkü yazısında, Millet İttifakı’nda yaşanan cumhurbaşkanı adayı krizinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile gerçekleştirilen görüşmelerin ayrıntılarını anlattı.

Erkin, “Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, İYİ Parti lideri Meral Akşener’i Ankara’daki evinde ziyaret etti. Bu görüşmede Akşener, iki ismin cumhurbaşkanı yardımcısı olmaları yönünde teklifte bulundu. Bütün gelişmeler CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun kontrolünde oldu” dedi.

İşte o yazı:

Türkiye, dün beşli masanın Cumhurbaşkanı adayını açıklayacağı toplantıya kilitlenmişti. Kamuoyu, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in katılmayacağı toplantıda, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı ilan edileceğini bekliyordu.

Ancak…

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş, Meral Akşener'le parti genel merkezinde görüştü. İmamoğlu ve Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması konusunda öneri getirildi.

Bu arada bir İYİ Parti'nin etkili isimlerinden bir kurmayla görüştüm ve bana şu bilgileri verdi: “Sayın Genel Başkan, uzlaşma, istişare ve halkın tercihi ilkelerini uygulayalım dedi. Durduğumuz nokta halkın tercihleri ve sokağın sesiydi. Önceki gün görüştük ve iki belediye başkanının yeni pozisyonlarıyla seçimin kazanılacağı konusunda tam bir mutabakat sağlandı.” Şimdi gelin size saat saat neler yaşandığını anlatayım: Pazar akşamı saat 20.10'da Meral Akşener, SÖZCÜ'ye özel açıklamayı yaptı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulundu:

“Bu ucube sistemden kurtulmak için seçimi mutlaka kazanmalıyız. Buradan hareketle, Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında kazanacak oldukları tüm kamuoyu araştırması verileri doğrultusunda ortada olan iki adaydan birini aday göstermek ve bu iki arkadaşımızdan hangisini tercih ediyorsa onun elini kaldırıp seçim startını vermek görevi Sayın Kılıçdaroğlu'nundur. Kendisinin gerekli sağduyuyu gösterip bu görevi yerine getirmesini sağlamak da benim gibi milletimizin her bir ferdinin görevidir.”

Bu saatlerde Ekrem İmamoğlu İstanbul'dan yola çıktı ve Ankara'ya ulaştı. Şimdi de o dakikalara geçelim ve ayrıntıları verelim: Akşener'i arayan isim Saat 21.00… İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'dan yola çıktı. ABB Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la buluştu. Çünkü, Akşener'le geçen hafta sonu gerçekleşmeyen görüşmenin yapılması gerektiğini düşündüler. Sorunun nasıl çözüleceği ve geri dönüş için neler yapılabileceği konusunda adım attılar.

Bu ziyaretle ilgili CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bilgisi ve onayı olduğunu ekleyelim. Saat 01.30… İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti lideri Meral Akşener'i Ankara'daki evinde ziyaret etti. Bu görüşmede Akşener, iki ismin cumhurbaşkanı yardımcısı olmaları yönünde teklifte bulundu. Bütün bu gelişmeler CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kontrolünde oldu. Saat 03.45… Akşener'in evindeki toplantı bitti ve Kılıçdaroğlu iki belediye başkanı tarafından bilgilendirildi.

Sabah saatleri… Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş ile kahvaltı etti. Kılıçdaroğlu'nun “Bu iş artık uzamasın” diye konuştuğu ifade edildi. CHP lideri, Meral Akşener'i aradı. Dün öğlen saatleri… Belediye başkanlarının Akşener'e ziyaretinde İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu bir açıklama yaptı. İYİ Parti liderinin Millet İttifakı'na yeni bir formül sunduğu ve İmamoğlu ile Yavaş için cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif ettiğini açıkladı. Zorlu şunları söyledi: “Genel Başkanımız Meral Akşener milletimizin sesi doğrultusunda yeni bir kuşatıcı kapsayıcı yeni bir öneriyi Millet İttifakı'na sunmuştur. İki belediye başkanının seçilecek 13. Cumhurbaşkanı'nın yetkili icracı Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması önerisi iletilmiştir.” İYİ Parti, “kazanacak aday” formülünü iki belediye başkanıyla birleştirmiş oldu. Devam edelim… Kılıçdaroğlu ve Akşener parti genel merkezlerinden ayrıldı ve Saadet Partisi Genel Merkezi'ne doğru yola çıkacakları beklenirken…

Saat 15.20… Kılıçdaroğlu, Akşener, Yavaş ve İmamoğlu Ankara'da JW Marriott Hotel'de buluştu. Bu buluşmanın ardından kafalarda bir soru işaret oldu: “Ne oldu anlaşma sağlanamadı mı?” Aslında mutabakat sağlanmıştı ama 10 dakikalık görüşmenin “nezaket”, “gönül alma”, kırgınlıkları giderme görüşmesi olduğu belirtildi. Görüşmenin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı, İmamoğlu ve Yavaş'ın yardımcı olacakları konusunda mutabakat sağlandı.

Saat 15.45'te Kılıçdaroğlu saat 15.55'te Meral Akşener, Saadet binasına geldi.

SONUÇ: Şimdi ne olacak? Parçalı bir koalisyon görüntüsünden hemen çıkmak için neler yapılacak? Milletvekilliği paylaşımında nasıl bir model uygulanacak? Süreç yeni başladı!