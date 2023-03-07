İYİ Parti'nin masaya döndüğü toplantı: 'Babacan'la gerilen Akşener 'yeter' diye bağırdı; Davutoğlu mescitte 15 dakika konuştu'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına "Ölümle sıtma arasında bir tercihe zorlandık" gibi sözlerle karşı çıkarak terk ettiği altılı masaya, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 'cumhurbaşkanı yardımcıları' olmaları şartıyla döndüğü toplantının detayları ortaya çıktı.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, bu görüşmede de gerilimin yaşandığını; tarafların bu sefer DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Akşener olduğunu söyledi:

"(...) Üç lider belediye başkanlarının cumhurbaşkanı yardımcısı olarak yönetime katılmaları formülünü partileriyle görüşmeleri gerektiğini söyledi. Mola verildi ve üç parti divanlarını topladı. DEVA’nın divanı yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

En şiddetli itiraz DEVA’dan geldi. Babacan ve Akşener arasında gerginlik çıktı. Akşener, 'Ben bu şartla masaya geldim, istiyorsanız kalkayım' dedi.

Sesler yükseldi. İYİ Parti lideri 'Yeter' diye bağırdı. Araya Davutoğlu girdi. Sesler salonun dışına taşınca Akşener’in arabası bile hazırlandı. Neyse ki anlaşma sağlandı ve Davutoğlu, tartışmalı 12. maddeyi kaleme alıp metne geçirdi."

'DAVUTOĞLU MESCİTTE 15 DAKİKA KONUŞTU'

Gazeteci Barış Yarkadaş da, 'Davutoğlu'nun araya girmesiyle' ilgili bir başka ayrıntıyı paylaştı. Buna göre Davutoğlu, salondaki mescitte 15 dakika konuşmuş:

"Akşener'i anlayamıyorum. Partisinin barajın altında kalacağını görünce masaya dönüyor; toplantıda yine masayı terk ediyor. Akşener, Babacan'a sinirlenip çıkarken, Davutoğlu engelleyip salondaki mescitte 15 dk konuşuyor. Akşener geri dönüyor. Ne yapmak istediğini anlayan var mı?

Davutoğlu'nun müdahalesi ile yeniden masaya oturan Akşener, ortak vekil listesine dahil olmayacağını ve kendi listesiyle gireceğini beyan ediyor. Bir sorun yok; kendi tercihidir. Ancak yarattığı kriz muhalefete çok zarar verdi. Siyaset konuşulamaz hale geldi. Çok yazık etti.

'BİZZAT KALEME ALDI'

Akşener'in dün yarattığı krizi Davutoğlu 12. Maddeyi bizzat kaleme alarak çözüyor. Bir formül de bakanlık sayılarının artırılması. Davutoğlu ve Babacan’ın ilk hedefi mecliste grup kurmak. Umarım bu süreci de kazasız belasız atlatırlar."