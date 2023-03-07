Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Aldemir: Bir mafya grubu üzerinden Kılıçdaroğlu'na hamle yapılacağına dair duyumlarım var

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Alaattin Aldemir, Millet İttifakı liderlerinin can güvenliğinin sağlanması için devlet görevlilerine çağrıda bulundu: "Bir mafya grubu üzerinden Kılıçdaroğlu'na hamle yapılacağıyla ilgili duyumlarım var."

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Birkaç yıl önce MHP'den istifa ederek CHP'ye katılan eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Alaattin Aldemir, Bursaspor - Amedspor maçında yaşananlarla ilgili olarak Halk TV yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Bursasporlu taraftarlara, "Bizim töremizde misafirdir, kan davalınız evinize geldiğinizde saldırmazsınız. Diyarbakırlı bizim kan davalımız mı? Ben Türksem siz hangi millettensiniz? Ne yapmak istiyorsunuz? Bir ara dönem mi yaşatmak istiyorsunuz?" sözleriyle tepki gösteren Aldemir, devamında dikkati çeken bir iddia paylaştı:

"Diyorlar ki sandık güvenliği. Sandık güvenliğinden önce Millet İttifakı'nı oluşturan liderlerin can güvenliği. Duyumlarım var. 

Bir mafya grubu üzerinden Kılıçdaroğlu'na hamle yapılacağıyla ilgili duyumlarım var. Devlet görevlilerini göreve çağırıyorum. Hepsi ortağı olur bu işin. Genel başkana haber vermeden ben bunu sizinle paylaşıyorum. Bir mafya grubunun üzerinden, Sinan'a yaptıkları gibi bir uyuşturucu grubu üzerinden bir şeyler duyuyorum liderlere yönelik, sakın ha. Sakın ha. Bu ateş hepimizi yakar. Çok açık söylüyorum."

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Aldemir: Bir mafya grubu üzerinden Kılıçdaroğlu'na hamle yapılacağına dair duyumlarım var - Resim : 1

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