Gökhan Zan'dan Lütfü Savaş'a yanıt: Onlar rant için aday oldu, ben halk için aday oldum

Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) Hatay Milletvekili adayı Gökhan Zan, CHP'den yeniden Hatay adayı olarak gösterilen Lütfü Savaş'ın kendisini hedef alan sözlerine yanıt verdi.

CHP'den yeniden Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Lütfü Savaş, bugün Hatay'da yaptığı mitingde TİP'in Hatay adayı Gökhan Zan'a göndermede bulunarak, "Sizin için en önemli kim? Aileniz, eşiniz, anneniz, babanız, çocuklarınız... Bunu kime teslim edersiniz? Güvenilir birine teslim edersiniz. Bu güven de parayla olmuyor, şöhretle olmuyor, şarkı söylemekle de olmuyor, top oynamakla da olmuyor" demişti.

Gökhan Zan, X hesabından yaptığı paylaşım ile Savaş'ın sözlerine şu şekilde yanıt verdi:

"Aday olduğum ilk günden beri çağrıda bulundum, gelin deprem suçlarına bulaşanlara kadim şehrimizi emanet etmeyelim dedim. Başından beri 'fedakarlığa hazırım' dedim. Onlar hazır değilmiş. Taş üstünde taş kalmamış bir kentin makam koltuğuna oturmak için bu hırs ve açgözlülüklerini görünce ne kadar doğru bir karar verdiğimizi anladım. Onlar rant için aday oldu, ben halk için aday oldum. Depremzedeler 31 Mart'ta AKP adayı ile AKP zihniyetindeki aday arasında seçim yapmaya mecbur kalmayacağı için mutluyum. Enkazdan kimlerin elini tutarak çıktıysak, Hatay'ı onlarla birlikte ayağa kaldıracağız. Son söz Hatay'ın. Haydi başlıyoruz!"