Gelecek Partili milletvekili TBMM'de şeriatı savundu

TBMM Genel Kurulu'nda Gelecek Partisi Grup Başkan Vekili İsa Mesih Şahin şeriatı savundu.

Kürsüde konuşan Şahin, sözlerine "Son günlerde, maalesef, farklı kesimlerden birbirine yönelik, toplumsal barışımızı bozacak, toplumda kin ve nefret oluşturacak söylemler ortaya sarf ediliyor. Bu anlamda iki farklı bakış açısını da eleştireceğim" diyerek başladı.

Yılmaz'ın, Atatürk'e yönelik "Selanik'ten gelen dönme" ifadesini kınayan Şahin, "Sevmeyebilirsiniz ancak Kurtuluş Savaşı iradesini ortaya koyan, cumhuriyetimizin kurucu iradesini ortaya koyan kurucumuza, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e saygı göstermek zorundasınız. Ölçüyü kaçırmayın diyorum, ölçüyü kaçıracak arkadaşlara da mikrofon vermeyin diyorum arkadaşlar" dedi.

"ŞERİAT, İSLAMIN KENDİSİDİR"

Sözlerinin devamında Feyza Altun'un şeriata ilişkin yorumunu eleştiren Şahin, TBMM'de yaptığı konuşmasında şeriatı savundu.

"Şeriatın "İslamın değerler bütünü, İslamın hükümleri, İslamın adalet sistemi, İslamın ibadet, ahlak ve muamelatının kendisi" olduğunu söyleyen Şahin, sözlerine şöyle devam etti:

"Dolayısıyla yani Allah’ın emir ve yasaklarından bahsediyoruz, bu anlamda kimse bu kavramı -farklı yerlere çekerek- farklı siyasi tartışmalar içerisine çekmesin diyoruz. Burada anlayan yanlış anlıyor, anlatan da yanlış anlatıyor; böyle bir problem var. Hasılı, “şeriat” dediğimiz kavram dindir, İslamın kendisidir, böylesine önemli bir değerimizi lütfen kimse farklı mecralara çekip, farklı tartışmalar yaratıp toplumsal barışımızı bozmasın diyoruz."