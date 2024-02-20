İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için tam 52 aday yarışacak

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisinin (DEM Parti) başvurusuyla İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı sayısı 52'ye ulaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için tam 52 aday yarışacak

2024 Yerel Seçimleri için başvurular bugün itibari ile sona erdi.

İstanbul İl Seçim Kurulundan alınan bilgiye göre, kentte daha önce 21 siyasi parti ve 30 bağımsız isim 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için adaylık başvurusunda bulundu.

52 ADAY YARIŞACAK

DEM Parti'nin başvurusuyla birlikte aday sayısı 52'ye yükseldi.

İl Seçim Kurulunca hazırlanan aday teslim tutanağında, DEM Partisi adına İdil Uğurlu'nun bugün saat 16.55'te başvuruda bulunduğu belirtildi.

Söz konusu tutanakta, başvuruya ilişkin incelemenin saat 17.14'te tamamlandığı kaydedildi.

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