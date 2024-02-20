BBP'li Güney'den Fatih Erbakan'a tepki: Partimizden özür dilemeye davet ediyoruz

BBP Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Güney, "Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan'ı partimiz ve mensuplarından özür dilemeye davet ediyoruz" dedi.

BBP'li Güney'den Fatih Erbakan'a tepki: Partimizden özür dilemeye davet ediyoruz

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Güney, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın Gazeteci Murat Yetkin'e verdiği mülakat ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Erbakan, gazeteci Murat Yetkin'e yaptığı açıklamada "Bize il ve ilçe adaylıkları yerine 2-3 Belediye Meclisi üyeliği teklif ettiler. Anketlerde binde 6-7 civarında oyu görünen BBP’ye teklif ettikleriyle aynı. 14 Mayıs’ta Türkiye genelindeki yüzde 3 oyu da, kendileriyle işbirliğinin “yüzü suyu hürmetine” aldığımızı söylediler bize. Bunu kabul edemezdik" dedi.

Güney yaptığı açıklamada, Erbakan'ın sözleri "nezaketsizlik" ve "saygısızlık" olarak nitelendirdi.

Güney şunları söyledi: "Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan'ın, Gazeteci Murat Yetkin'e verdiği mülakatta partisinin AK Partiyle yaptığı görüşmelerle ilgili, meramını anlatmaya çalışırken, partimize ve mensuplarımıza yönelik yaptığı ve en hafifiyle nezaketsizlik, saygısızlık olarak değerlendirilebilecek sözlerinden dolayısıyla camia olarak üzüntü duyduk. Kendilerinin yaptığı müzakereler, pazarlıklar ve çıkar hesapları bizi ilgilendirmiyor. Konunun bizi ilgilendiren tarafı söyleyecek söz bulmakta zorlananların Partimizi kılıf olarak kullanmaya çalışmasıdır. Kardeşlerimizin partisi olarak gördüğümüz Yenide Refah Partisi Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan'ı partimiz ve mensuplarından özür dilemeye davet ediyoruz."

Etiketler
Fatih Erbakan BBP - Büyük Birlik Partisi
'Murat Kurum'la anlaştı' denilen İBB Haber, İmamoğlu'na bayrak açtı: 'Bizim için sadece bir adaydır' İBB Haber, Ekrem İmamoğlu'na bayrak açtı: 'Murat Kurum'la anlaştı' iddiası
Mesut Özil Survivor'a mı katılıyor? Acun Ilıcalı açıkladı Mesut Özil Survivor'a mı katılıyor? Acun Ilıcalı açıkladı
Camdaki Kız efsanesi Star TV Yalı Çapkını dizisine geldi: Seyirciler çok şaşıracak Camdaki Kız efsanesi Star TV Yalı Çapkını dizisine geldi: Seyirciler çok şaşıracak
Meclis'te Feyza Altun ve Şevki Yılmaz çıkışı: Son derece yakışıksız Meclis'te Feyza Altun ve Şevki Yılmaz çıkışı: Son derece yakışıksız
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş, tarih verip duyurdu: 'Konut kredisi faizleri 1.20'ye düşecek' İslam Memiş, tarih verip duyurdu: 'Konut kredisi faizleri 1.20'ye düşecek'
Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı: Bu illerde yaşayanlar dikkat Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı: Bu illerde yaşayanlar dikkat
Ankara'da şubat anketi: İYİ Parti'de yüzde 20 fire var, adaylar arası fark kapanıyor! Ankara'da şubat anketi: İYİ Parti'de yüzde 20 fire var, adaylar arası fark kapanıyor!
En romantik burçlar belli oldu En romantik burçlar belli oldu
En sevilmeyen 3 burç belli oldu En sevilmeyen 3 burç belli oldu