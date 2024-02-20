CHP, Şişli'de belediye meclisi için avukat Hüseyin Ersöz'ü aday gösterdi

31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere 1 ay kaldı. Partiler listelerini YSK'ya teslim ederken il, ilçe meclislerindeki adaylar da ortaya çıkmaya başladı.

Ana muhalefet partisi CHP, çalkantılı aday sürecinin ardından İstanbul'da da adaylarını tamamladı. Şişli ilçesinde Muammer Keskin'in yerine Emrah Şahan ile yarışa girmeye karar veren CHP, ilçe meclisinde de adaylarını belirledi.

İlçe meclisi için 33 asil aday 3 de kontenjan aday belirlendi. Listede avukattan, işçiye, mali müşavirden, din görevlisine farklı meslek gruplarından vatandaşların yer aldığı görüldü. Listede dikkati çeken bir isim ise ikinci sıradan aday olan avukat Hüseyin Ersöz oldu.

Başta Ergenekon, Balyoz gibi davalar olmak üzere, birçok basın davasının da avukatlığını üstlenen Ersöz, CHP Şişli Belediyesi ikinci sıradan meclis üyeliğine aday oldu.

HÜSEYİN ERSÖZ KİMDİR?

Ceza hukuku ve idari hukuk alanında uzmanlığa sahip olan avukat Hüseyin Ersöz, Türkiye’nin önde gelen ceza hukuku profesörlerinden Prof. Dr. Duygun Yarsuvat ile birlikte çalıştı.

Türk siyasi tarihinde önemli davalardan olan Ergenekon, Balyoz, Poyrazköy davalarında müdafilik yapan Ersöz, Eski 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan, gazeteci Barış Pehlivan, gazeteci Barış Terkoğlu gibi isimlerinde avukatlığını üstlenmiştir.

2006 yılından bu yana İstanbul Barosu’na kayıtlı olarak mesleki faaliyetlerini sürdürmekte olup, Türk Ceza Hukuku Derneği üyesidir. Evli ve iki çocuk babasıdır.