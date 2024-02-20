Manisa'da Seçim kurulu, CHP'li adayın başvurusunu kabul etmedi
Manisa Saruhanlı'da ilçe seçim kurulu, mevcut Belediye Başkanı ve CHP'nin başkan adayı Zeki Bilgin’in adaylık başvurusunu saat 17.00'dan sonra yapıldığı gerekçesiyle reddetti.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde CHP'li mevcut belediye başkanı ve başkan adayı Zeki Bilgin, seçime katılamama tehlikesiyle karşı karşıya.
Halk TV yayınına katılan gazeteci Barış Pehlivan, Saruhanlı İlçe Seçim Kurulu'nun Bilgin’in belgelerini son saat olan 17.00'dan sonra verdiği gerekçesiyle başvurusunun reddedildiğini duyurdu.
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