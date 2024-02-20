Manisa'da Seçim kurulu, CHP'li adayın başvurusunu kabul etmedi

Manisa Saruhanlı'da ilçe seçim kurulu, mevcut Belediye Başkanı ve CHP'nin başkan adayı Zeki Bilgin’in adaylık başvurusunu saat 17.00'dan sonra yapıldığı gerekçesiyle reddetti.

Son Güncelleme:
Manisa'da Seçim kurulu, CHP'li adayın başvurusunu kabul etmedi

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde CHP'li mevcut belediye başkanı ve başkan adayı Zeki Bilgin, seçime katılamama tehlikesiyle karşı karşıya.

Halk TV yayınına katılan gazeteci Barış Pehlivan, Saruhanlı İlçe Seçim Kurulu'nun Bilgin’in belgelerini son saat olan 17.00'dan sonra verdiği gerekçesiyle başvurusunun reddedildiğini duyurdu.

Etiketler
2024 Yerel Seçimleri CHP Özgür Özel Manisa
Son Güncelleme:
TRT1 dizisinde veda: Gönül Dağı’na veda etti... Seyircileri ağlattılar TRT1 dizisinde veda: Gönül Dağı’na veda etti... Seyircileri ağlattılar
Camdaki Kız efsanesi Star TV Yalı Çapkını dizisine geldi: Seyirciler çok şaşıracak Camdaki Kız efsanesi Star TV Yalı Çapkını dizisine geldi: Seyirciler çok şaşıracak
Gelecek Partili milletvekili TBMM'de şeriatı savundu Gelecek Partili milletvekili TBMM'de şeriatı savundu
CHP, Şişli'de belediye meclisi için avukat Hüseyin Ersöz'ü aday gösterdi CHP, Şişli'de belediye meclisi için avukat Hüseyin Ersöz'ü aday gösterdi
ÇOK OKUNANLAR
Şükrü Genç: Özgür Özel, 'Tekrar aday olmanız konusunda problemleri aşamadık' dedi Şükrü Genç: Özgür Özel, 'Tekrar aday olmanız konusunda problemleri aşamadık' dedi
Gökhan Zan'dan Lütfü Savaş'a yanıt: Onlar rant için aday oldu, ben halk için aday oldum Gökhan Zan'dan Lütfü Savaş'a yanıt: Onlar rant için aday oldu, ben halk için aday oldum
İslam Memiş, tarih verip duyurdu: 'Konut kredisi faizleri 1.20'ye düşecek' İslam Memiş, tarih verip duyurdu: 'Konut kredisi faizleri 1.20'ye düşecek'
Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı: Bu illerde yaşayanlar dikkat Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı: Bu illerde yaşayanlar dikkat
En romantik burçlar belli oldu En romantik burçlar belli oldu