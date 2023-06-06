Gelecek Partisi ve Saadet Partisi ile birleşecekleri konuşulan DEVA'dan açıklama

TBMM'de grup kurmak için Gelecek ve Saadet Partisi ile birleşecekleri yönündeki haberlere DEVA Parti tarafından yanıt verilidi.

Son Güncelleme:
Gelecek Partisi ve Saadet Partisi ile birleşecekleri konuşulan DEVA'dan açıklama

Millet İttifakı içerisinde yer alan Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti 14 Mayıs'taki genel seçimlere CHP listelerinden geldi. 

Seçim sonucunda DEVA Partisi 15, Gelecek Partisi 10, Saadet Partisi 10 ve Demokrat Parti 3 milletvekili çıkardı. 

TBMM'de grup oluşturmak için yeter sayı olan 20'ye ulaşamayan partilerin, birleşmek de masada olmakla birlikte çeşitli formüller üzerinde çalıştıklarına dair haberler basında yer almaya başladı. 

DEVA ve Gelecek birleşmeye sıcak; ‘‘Görüşmeler olumlu geçiyor''DEVA ve Gelecek birleşmeye sıcak; ‘‘Görüşmeler olumlu geçiyor''Seçim

DEVA PARTİ'DEN AÇIKLAMA 

Söz konusu haberlere ilişkin DEVA Partisi'nden resmi açıklama yapıldı. 

DEVA Partisi seçenekler değerlendirileceğini ancak henüz karara bağlanmadığını açıkladı.

Açıklamada, "28. Dönem Milletvekilliği Seçimleri sonrasında TBMM’nde grup kurma ve bununla ilgili diğer hususlarda yazılı ve görsel medyada çeşitli haber ve değerlendirmeler yer almaktadır. TBMM’de Grup kurma ve bununla ilgili diğer konularda gündeme gelen düşünce ve seçenekler partimizin yetkili organlarında ve karar süreçlerinde tüm yönleriyle değerlendirilecek olup, bu aşamada yetkili kurullarımızın görüşüp karara bağladığı somut bir formül söz konusu değildir" denildi.

Etiketler
Millet İttifakı DEVA Partisi Gelecek Partisi
Son Güncelleme:
Arta kalan pilavı çöpe dökmeyin... Onunla leziz bir yemek yapılıyormuş Arta kalan pilavı çöpe dökmeyin... Onunla leziz bir yemek yapılıyormuş
İBB İmar Şube Müdürüne saldıran iki kişi serbest bırakıldı, biri hala firari İBB İmar Şube Müdürüne saldıran iki kişi serbest bırakıldı, biri hala firari
Sosyal medya hesabı açan Hakan Fidan'dan ilk açıklama Sosyal medya hesabı açan Hakan Fidan'dan ilk açıklama
Çiçeklerinizi bitiren hata! Sakın yapmayın... Dibinin çürümesine ve küflenmesine yol açıyor Çiçeklerinizi bitiren hata! Sakın yapmayın... Dibinin çürümesine ve küflenmesine yol açıyor
ÇOK OKUNANLAR
Haziran ayının en şanslı burçları belli oldu Haziran ayının en şanslı burçları belli oldu
ATM'den para çekenler dikkat: Herkesin başına gelebilir ATM'den para çekenler dikkat: Herkesin başına gelebilir
Fatih Portakal rakam verdi: Asgari ücreti öğrendim Fatih Portakal rakam verdi: Asgari ücreti öğrendim
Apple'dan birçok ürünün Türkiye fiyatlarına zam: İşte yeni fiyatlar Apple'dan birçok ürünün Türkiye fiyatlarına zam: İşte yeni fiyatlar
İşte Avrupa Seks Şampiyonası’na katılacak ülkeler İşte Avrupa Seks Şampiyonası’na katılacak ülkeler