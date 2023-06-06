Gelecek Partisi ve Saadet Partisi ile birleşecekleri konuşulan DEVA'dan açıklama

Millet İttifakı içerisinde yer alan Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti 14 Mayıs'taki genel seçimlere CHP listelerinden geldi.

Seçim sonucunda DEVA Partisi 15, Gelecek Partisi 10, Saadet Partisi 10 ve Demokrat Parti 3 milletvekili çıkardı.

TBMM'de grup oluşturmak için yeter sayı olan 20'ye ulaşamayan partilerin, birleşmek de masada olmakla birlikte çeşitli formüller üzerinde çalıştıklarına dair haberler basında yer almaya başladı.

DEVA PARTİ'DEN AÇIKLAMA

Söz konusu haberlere ilişkin DEVA Partisi'nden resmi açıklama yapıldı.

DEVA Partisi seçenekler değerlendirileceğini ancak henüz karara bağlanmadığını açıkladı.

Açıklamada, "28. Dönem Milletvekilliği Seçimleri sonrasında TBMM’nde grup kurma ve bununla ilgili diğer hususlarda yazılı ve görsel medyada çeşitli haber ve değerlendirmeler yer almaktadır. TBMM’de Grup kurma ve bununla ilgili diğer konularda gündeme gelen düşünce ve seçenekler partimizin yetkili organlarında ve karar süreçlerinde tüm yönleriyle değerlendirilecek olup, bu aşamada yetkili kurullarımızın görüşüp karara bağladığı somut bir formül söz konusu değildir" denildi.