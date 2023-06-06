İBB İmar Şube Müdürüne saldıran iki kişi serbest bırakıldı, biri hala firari 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi görevlileri 30 Mayıs’ta Üsküdar'daki kaçak kafelerin yıkımı sırasında saldırıya uğramıştı. Kafe sahipleri İmar Şube Müdürü Ramazan Gülten'i darp etmişti.



İBB'nin 3 personelinin darbedildiği saldırıda, İBB İmar Şube Müdürü Ramazan Gülten yüzünden yaralanmıştı.







‘‘SALDIRANLARDAN BİRİ ÜÇ GÜN SONRA SERBEST BIRAKILDI’’

Gülten’ın avukatı Serkan Günel, müvekkiline saldıran iki kişinin serbest bırakıldığını, bir kişinin ise hala firari olduğunu aktardı. Günel, şöyle dedi:



‘‘İlk başta üç kişi gözaltına alınmıştı. Bunlardan biri hemen ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı, yıkım yapılacak yerin avukatıydı. Diğer iki kişiden biri tutuklanmıştı. O da mahkemece üç gün sonra serbest bırakıldı, tahliye edildi. Ama asıl Ramazan Gülçin'in net olarak teşhis ettiği bir kişi var: Abdullah Şanlıer. O da hemen karşıdaki yıkıma uğrayacak kafenin sahibi. Bu kişi şu anda müvekkilime vuranlardan en net teşhis edilen. Birçok vuran var ancak en netleştirilen kişi hala firari. O kişinin ismini zaten diğer yakalanan gözaltına alınanlar da söyledi.’’

Kaynak: Gerçek Gündem