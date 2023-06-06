Nezaket ziyaretlerine başladı... AKP'li Numan Kurtulmuş Yeşil Sol Parti'yi 'es' geçti

AKP İstanbul milletvekili Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanlığı için başvurusunu yaptı. Başvurusunu yapan Kurtulmuş, Meclis’teki partilere nezaket ziyaretlerine başladı ancak listede Yeşil ve Sol Parti yer almadı.

Cumhur İttifakı’nın adayı Numan Kurtulmuş, Meclis teamüllerine göre nezaket ziyareti ve yeni döneme dair iyi niyet göstergesi olarak değerlendirilen bu ziyaretler kapsamında siyasi parti grup yöneticileriyle bir araya gelmeye başladı.

YEŞİL SOL ZİYARET PROGRAMINDA YER ALMADI

Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi grup yöneticilerini ziyaret eden Kurtulmuş’un İYİ Parti grup yöneticileri ile Yeniden Refah Partisi, HÜDA-PAR ve DSP genel başkanlarını da ziyaret edeceği duyuruldu.

Duvar’dan Ceren Bayar’ın haberine göre, Yeşil ve Sol Parti grubu ise Kurtulmuş’un ziyaret programında yer almadı.

ŞENTOP HDP’Yİ ZİYARET ETMİŞTİ

2019’da yapılan Meclis Başkanlığı seçiminde AK Parti’nin adayı olan Mustafa Şentop, HDP grubunu ziyaret ederek dönemin HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan ve TBMM Başkanvekili Mithat Sancar ile bir araya gelmişti.

SON ZİYARET BAŞÖRTÜSÜ İÇİNDİ

Geçtiğimiz dönem Meclis çalışmaları kapsamında gerçekleşen gruplar arası pek çok görüşmede AK Parti grubu HDP’yi ziyaret etmezken başörtüsü ile ilgili anayasa değişiklik teklifi gündeme geldiğinde gerçekleşen görüşmeler kapsamında HDP de ziyaret edilmişti. Dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, HDP Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ile Saruhan Oluç ve Parti Sözcüsü Ebru Günay’la görüşme gerçekleştirmişti.