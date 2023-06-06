İddia: Mehmet Şimşek yakın çevresine 'İzin vermeyeceğim, bu şekilde ne kadar giderse gidecek' dedi

Gazeteci Mustafa Balbay, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yakın çevresine "Önümüz yerel seçim, popülist politikalar uygulamak isteyecekler. Ben de izin vermeyeceğim. Bu şekilde ne kadar giderse gidecek" dediğini ileri sürdü.

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İddia: Mehmet Şimşek yakın çevresine 'İzin vermeyeceğim, bu şekilde ne kadar giderse gidecek' dedi

AKP hükümetlerinde bir dönem aralarında Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcılığı da olmak üzere üst düzey görevlerde bulunan, ancak faiz artırımını desteklediği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Arkamdan iş çevirdiler", "Kendi ayağına sıkıyor" gibi sözlerle hedef alınarak kabine dışı bırakılan Mehmet Şimşek, beş yıl sonra yeniden ekonominin başına getirildi.

Kabinenin kamuoyu ile paylaşılmasından birkaç gün önce Erdoğan'la bir araya gelen Şimşek'in iki konuda güvence istediği konuşuluyordu: "Kilit ekonomik birimlerine atama yetkisi" ve "ortodoks ekonomi politikalarına dönüş"

Erdoğan'ın atama yetkisi için 'Bunu olmuş bil' cevabını verdiği, ortodoks politikalara dönüş ısrarına ise olumlu ya da olumsuz herhangi bir yanıt vermediği ileri sürülüyordu. 

İDDİA: YAKIN ÇEVRESİNE 'BU ŞEKİLDE NE KADAR GİDERSE GİDECEK' DEDİ 

Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay, yeni Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'le ilgili bugün dikkati çeken bir iddia ileri sürdü:

"Erdoğan, fiilen 'Saray’a bakanlar kurulu' olarak çalışacak yeni kabinesini açıkladı. Herkes ekonominin dümeninde kimin olacağı sorusuna yanıt arıyordu. Nebati’nin yerine Mehmet Şimşek geldi. Artık Nebati’nin gözleri yerine Şimşek’in ağzına bakılacak. İlk hava gösteriyor ki ekonomide o ne derse o!

Seçimden önce çok uğraşıldı, kabul etmedi. Şimşek, çevresiyle şu değerlendirmeyi paylaşmış: 'Cumhurbaşkanı ısrar ediyorsa, daha fazla direnemiyorsunuz. Önümüz yerel seçim, popülist politikalar uygulamak isteyecekler. Ben de izin vermeyeceğim. Bu şekilde ne kadar giderse gidecek...'

Şimşek’in devir teslimde söyledileri yukarıdaki kulis bilgisini doğruluyor... Şimşek, 'Rasyonel zemine geri dönülecek' derken her şeyi özetlemiş oldu."

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