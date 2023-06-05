Meclis'te milletvekillerinin kayıt işlemleri tamamlandı

Meclis'te milletvekillerinin kayıt işlemleri tamamlandı. Tüm milletvekilleri kaydını yaptırdı.

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Meclis'te milletvekillerinin kayıt işlemleri tamamlandı

TBMM'de milletvekili kayıt işlemleri tamamlandı. Meclis'te yer alan tüm milletvekilleri kaydını yaptırdı.

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından başlayan kayıt işlemleri, bugün sona erdi. Meclis'te yer alan 600 milletvekili de kaydını yaptırdı.

Cezaevinde bulunan Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Can Atalay'ın kayıt işlemlerini avukatı Bülent Akbay yaptı.

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TBMM milletvekili Can Atalay Türkiye İşçi Partisi - TİP
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