Meclis'te milletvekillerinin kayıt işlemleri tamamlandı
Meclis'te milletvekillerinin kayıt işlemleri tamamlandı. Tüm milletvekilleri kaydını yaptırdı.
TBMM'de milletvekili kayıt işlemleri tamamlandı. Meclis'te yer alan tüm milletvekilleri kaydını yaptırdı.
28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından başlayan kayıt işlemleri, bugün sona erdi. Meclis'te yer alan 600 milletvekili de kaydını yaptırdı.
Cezaevinde bulunan Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Can Atalay'ın kayıt işlemlerini avukatı Bülent Akbay yaptı.
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