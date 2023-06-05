CHP MYK üyesi Bülent Kuşoğlu kimdir? İşte Bülent Kuşoğlu'nun CHP'de bulunduğu görevler

Milletvekili Genel Seçimi ve Cumhurbaşkanı Seçimi sonrasında Genel Merkez'deki görevlendirmelerde değişikliğe giden Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri belli oldu.

Bülent Kuşoğlu, CHP MYK listesinde değişmeyen üyelerden oldu. Bülent Kuşoğlu, İdari ve Mali İşler'den sorumlu olarak CHP'de görev yapacak.

CHP MYK ÜYESİ BÜLENT KUŞOĞLU KİMDİR? BÜLENT KUŞOĞLU'NUN ÖZGEÇMİŞİ

Yeminli Mali Müşavir, Maliyeci, Ekonomist; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi.

İngiltere'de sosyal güvenlik konularında çalışmalar yaptı. Maliye Bakanlığında Baş Hesap Uzmanlığı, Milli Savunma Bakan Danışmanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdür Yardımcılığı, Dünya Bankası gözetiminde, Türk Sosyal Güvenlik ve Sağlık Sisteminin Reformu projelerinde Değerlendirme Kurulu ve Yürütme Komisyonu Üyeliği; özel sektörde genel müdürlük, yönetim kurulu üyeliği ve yönetim kurulu başkanlığı görevlerinde bulundu. Ulusal ve çeşitli internet gazetelerinde köşe yazıları yayımlanmaktadır.

24, 25 ve 26. Dönemde Ankara Milletvekili seçildi. 24 ve 26. Dönemde Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği yaptı. 26. Dönemde Ekonomik İş Birliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (EİTPA) Türk Grubu Üyesidir.

CHP Parti Meclisi Üyesi ve CHP İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısıdır.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Kuşoğlu, 2 çocuk babasıdır.