CHP'de MYK üyeleri belli oldu: İşte Kılıçdaroğlu'nun yeni A Takımı

GERÇEK GÜNDEM /

Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında MYK üyelerinin istifa etmesinin ardından 3 Haziran Cumartesi günü Parti Meclisi (PM) toplantısı gerçekleştirildi. İl il bölge bölge seçim sonuçlarını masaya yatıran PM toplantısının ardından CHP’nin 14 Mayıs seçimleri sonrasına ertelenen kurultay sürecinin başlatılması kararı alındı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yürütme Kurulu’nu (MYK) bugün yeniden topladı. Saat 11.00’de başlayan toplantı 1 saat sürerken Kılıçdaroğlu eski MYK üyelerine teşekkür etti. Toplantı sonrasında CHP'nin yeni MYK üyeleri de belli oldu.

CHP'DE PARTİ ÖRGÜTÜ GENEL BAŞKAN'A BAĞLANDI

CHP'de parti örgütünün ve örgüt yönetiminin Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na bağlanmasıyla MYK üye sayısı 17’den 15’e düştü.

Seçimlerde alınan sonuç sonrası değişim kararı alınan CHP'de MYK’da olan genel başkan yardımcıları Ali Öztunç, Bülent Tezcan, Fethi Açıkel, Gamze Akkuş İlgezdi, Gökçe Gökçen, Gülizar Biçer Karaca, Muharrem Erkek, Oğuz Kaan Salıcı, Selin Sayek Böke, Seyit Torun, Veli Ağbaba ve Yüksel Taşkın yeni listede yer almadı. 17 kişilik eski MYK'daki 12 ismin değişmesi dikkat çekti.

CHP MYK'DA 9 YENİ İSİM

CHP’nin büyük ölçüde değişen MYK'sında 9 yeni isimin yer aldığı görüldü. Partinin Genel Sekreteri Neslihan Hancıoğlu olurken Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aylin Yaman, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aysu Bankoğlu, Sosyal Medya Yönetiminden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, İşçi Sendikaları STK ve Meslek Kuruluşları'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar, Doğa Hakları’ndan Sorumlu Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tahsin Tarhan, Bilim Yönetim ve Kültür Platformu’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre ve Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre yeni isimler arasında yer aldı.

5 İSMİN MYK GÖREVİ DEVAM ETTİ

CHP MYK’da Lale Karabıyık, Bülent Kuşoğlu, Faik Öztrak, Ahmet Akın ve Devrim Barış Çelik MYK’da yeniden yer alan isimler oldu.

MYK'DA MİLLETVEKİLİ OLMAYAN 8 İSME GÖREV

CHP'nin yeni A Takımı'nda yer alan isimlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yeni dönemde vekil olmayanlar ise şöyle oldu:

Ahmet Akın, Bülent Kuşoğlu, Devrim Barış Çelik, Eren Erdem, Hasan Efe Uyar, Lale Karabıyık, Tahsin Tarhan, Neslihan Hancıoğlu oldu.

CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri şöyle oldu:

Kemal Kılıçdaroğlu - Genel Başkan

Ahmet Akın - Yerel Yönetimler

Aylin Yaman - Sosyal Politikalar

Aysu Bankoğlu - Tanıtım Ve Halkla İlişkiler

Bülent Kuşoğlu - İdari ve Mali İşler

Devrim Barış Çelik - Bilgi Ve İletişim Teknolojileri

Eren Erdem - Sosyal Medya Yönetimi

Faik Öztrak - Ekonomi Politikaları -parti Sözcüsü

Hasan Efe Uyar - İşçi Sendikaları, STK ve Meslek Kuruluşları

Lale Karabıyık - İşveren Örgütleri

Neslihan Hancıoğlu - Genel Sekreter

Semra Dinçer - Doğa Hakları

Tahsin Tarhan - Yurtdışı Örgütlenme

Yunus Emre - Bilim, Yönetim Ve Kültür Platformu

Zeynel Emre - Hukuk Ve Seçim İşleri