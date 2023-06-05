Gözler CHP Genel Merkezi'nde: İşte Kılıçdaroğlu'nun A Takımı'na girdiği iddia edilen isimler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün son kez Merkez Yürütme Kurulu'nu (MYK) topladı. Toplantıda Kılıçdaroğlu eski MYK üyelerine teşekkür ederken yeni A Takım'ın netleştiği iddia edildi.

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Gözler CHP Genel Merkezi'nde: İşte Kılıçdaroğlu'nun A Takımı'na girdiği iddia edilen isimler

Türkiye 14 ve 28 Mayıs'ta sandık başına gitti. Cumhurbaşkanı seçimini 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen ikinci turda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kazanırken 14 Mayıs'ta 600 sandalyeli Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) partilerin milletvekili dağılımları belli oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında MYK üyelerinin istifa etmesinin ardından 3 Haziran Cumartesi günü Parti Meclisi (PM) toplantısı gerçekleştirildi.  İl il bölge bölge seçim sonuçlarını masaya yatıran PM toplantısının ardından CHP’nin 14 Mayıs seçimleri sonrasına ertelenen kurultay sürecinin başlatılması kararı alındı. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yürütme Kurulu’nu (MYK) bugün yeniden topladı. Saat 11.00’de başlayan toplantı 1 saat sürerken Kılıçdaroğlu eski MYK üyelerine teşekkür etti.

CHP'de MYK üyeleri belli oldu: İşte Kılıçdaroğlu'nun yeni A TakımıCHP'de MYK üyeleri belli oldu: İşte Kılıçdaroğlu'nun yeni A TakımıSiyaset

CHP'NİN A TAKIMI'NDA YER ALDIĞI İDDİA EDİLEN İSİMLER

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni MYK üyelerine dair yazılı açıklama yapması beklenirken kulislerde dikkat çeken isimler yer aldı. 

Gazete Pencere'den Hayri Demir'in haberine göre Kılıçdaroğlu tarafından belirlenen yeni MYK üyelerinin bir kısmı şöyle:

Semra Dinçer, Hasan Efe Uyar, Ahmet Akın, Faik Öztrak, Yunus Emre, Aysu Bankoğlu.

 
 
 
 
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