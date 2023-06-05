CHP MYK üyesi Aysu Bankoğlu kimdir? İşte Aysu Bankoğlu'nun hayatı

Milletvekili Genel Seçimi ve Cumhurbaşkanı Seçimi sonrasında Genel Merkez'deki görevlendirmelerde değişikliğe giden Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri belli oldu.

Aysu Bankoğlu, CHP MYK listesinde ilk kez yer alıyor. Aysu Bankoğlu, CHP MYK'da Tanıtım ve Halkla İlişkiler'den sorumlu olarak görev yapacak. CHP MYK üyesi Aysu Bankoğlu kimdir? Aysu Bankoğlu hangi görevlerde bulundu?

CHP MYK ÜYESİ AYSU BANKOĞLU KİMDİR?

Aysu Bankoğlu, 1989 yılında Bartın’da doğdu. Baba adı Hüseyin, anne adı Nursen’dir. Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. İngiltere’de Cambridge Üniversitesi’nde, Amerika’da Cornell Üniversitesi’nde çeşitli eğitim programlarına katıldı. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku bölümünde “Yasama Meclislerinde Komisyonlar ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nun Yasama Sürecindeki Rolü” konulu tezi ile yüksek lisans yaptı.

İstanbul Barosu’na kayıtlı olarak serbest avukatlık yaptı. Koç Üniversitesi Mezunlar Derneği Üyesidir.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilmektedir.