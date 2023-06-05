CHP MYK üyesi Ahmet Akın kimdir? İşte Ahmet Akın'ın CHP'de aldığı görevler

Milletvekili Genel Seçimi ve Cumhurbaşkanı Seçimi sonrasında Genel Merkez'deki görevlendirmelerde değişikliğe giden Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri belli oldu.

Ahmet Akın, MYK listesine yeniden giren isimler arasında yer aldı. Yerel Yönetimler'den sorumlu görevlendirilen CHP MYK üyesi Ahmet Akın kimdir? Ahmet Akın hangi görevlerde bulundu?

CHP MYK ÜYESİ AHMET AKIN KİMDİR? AHMET AKIN CHP'DE HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

1973 Balıkesir/Gönen doğumlu.

25-26 ve 27. Dönem Balıkesir Milletvekili olarak seçildi. 25 ve 26. Dönemde Dışişleri Komisyonu, 26. Dönemde Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) üyelikleri yaptı.

29.01.2016 - 10.08.2020 tarihleri arasında Enerji Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı olarak görev yaptı.

27. Dönem Sanayi, Ticaret, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyesi.

CHP 37. Olağan Kurultayında Parti Meclisi Üyeliğine seçilerek, MYK’da Enerji ve Alt Yapı Projelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

İngiltere'de Dil ve Ekonomi ile Bahçeşehir Üniversitesinde siyaset eğitimi aldı. Beykent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinden mezuniyeti sonrasında Selçuk Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkilerde yüksek lisansını yaptı. İspanya başta olmak üzere farklı ülkelerde ‘Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Üretimi’ üzerine birçok eğitim ve seminerlere katıldı. Enerji alanında faaliyet gösteren özel sektör kuruluşlarında Genel Müdür, Uluslararası alanda faaliyet gösteren Holdinglerde CEO ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını sona erdirecek, çevreye duyarlı ve daha ekonomik elektrik üretim projeleri üzerinde çalışmalarına devam ediyor. İyi derecede İngilizce ve İspanyolca dillerini konuşuyor. Evli ve iki çocuk babası.