'Beştepe'de bunlar konuşuluyor': Kabinede Mehmet Şimşek'i 'dengeleyecek' isim ortaya çıktı

AKP hükümetlerinde uzun yıllar Maliye Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı gibi üst düzey görevlerde bulunan Mehmet Şimşek'in hükümetin 'düşük faiz' politikasını benimsediği bir dönemde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'ısrarıyla' yeniden ekonominin başına geçmesi, en dikkati çeken konulardan biri.

Yeni dönemde Hazine ve Maliye Bakanı olarak görev yapacak Şimşek'le ilgili bugün dikkati çekici bir 'kulis bilgisi' paylaşıldı. Sözcü yazarı Aytunç Erkin, 'Kabinede Şimşek’i dengeleyecek isim' başlıklı yazısında Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanan Cevdet Yılmaz'ın Erdoğan ile Şimşek arasında 'köprü' rolü üstlenebileceğini söyledi:

"Önce teknik bilgi: Bir ürünün imal edilebilmesi için hammadde tedariğinden itibaren, o ürünün tüketiciye ulaşmasına kadar yapılan tüm lojistik faaliyetler tedarik zinciri olarak adlandırılır.

Neden tedarik zinciriyle başladım?

Çünkü; pandemi süreci ve kapitalizmin kendi içinde yaşadığı çelişkiler üzerinden değerlendirme yaptığımızda özellikle İngiltere'nin 'tedarik' üzerinden yaşadığı sorunlara odaklanmakta fayda var. Bundan iki yıl önce Türkiye'de İngiliz Ticaret Odası (BCCT) Üst Yöneticisi Emrah Öz şu değerlendirmeyi yapmıştı: 'Türkiye'nin sunduğu imkanlar, artık ticari rotasını Avrupa Birliği'nden (AB) bağımsız çizecek bir ülke olan İngiltere için çok fazla potansiyel oluşturmaktadır. Lojistik kolaylık, deniz, hava ve kara yolu taşımacılığında ulaşılması kolay bir ülke olması ve merkezi lokasyonu, İngiliz yatırımcıların Türkiye'yi tercih faktörlerinin başında yer alıyor. (28 Ocak 2021)'

'ŞİMŞEK'İN ESAS ROLÜ ÜLKEYE YÖNELECEK FİNANS TEHDİTLERİNE KARŞI KORUMA KALKANI DİYEBİLİRİZ'

Şimdi gelelim yeni kabinede Hazine ve Maliye Bakanı görevine getirilen Mehmet Şimşek'e. Seçimlerden hemen önce Beştepe'ye yakın bir isim şu bilgiyi vermişti:

'28 Mayıs'tan sonra ekonomik anlamda Batı'dan gelebilecek saldırılara karşı İngiltere özelinde çalışmalar yapıldı. Şimşek bu konuda İngiliz finans çevrelerine, ‘Tedarik zinciri konusunda Türkiye size yardımcı olacak. Bizimle ilişkilerinizi yeniden gözden geçirin' mealinde mesaj verdi. Mehmet Şimşek'in esas rolü ülkeye yönelecek finans tehditlerine karşı koruma kalkanı diyebiliriz.'

Aklıma Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Londra tefecileri ve muhalefet' ilişkisini gündeme getirdiği açıklamaları geldi ve Beştepe'yi yakından tanıyan bu isme 'Ne oldu tefeciler?' diye sordum: Yanıt ilginçti:

'Şimdi herkes Şimşek üzerinden okuma yapıyor. Gözden kaçmaması gereken husus Cevdet Yılmaz'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı ilan edilmesi. Yılmaz planlamacıdır ve Hazine'nin atacağı adımlarda koordinatör olarak karşımıza çıkacaktır.'

Biraz daha derine inmek istedim. Yine Beştepe'nin röntgenini iyi çekebilecek bir bürokrat ve bir gazeteciyle konuştum, şu tespitleri yaptılar:

'Cevdet Yılmaz milli ekonomi programından yana. Devlet Planlama Teşkilatı kökenli ve devletin ekonomideki rolünü çok önemser. Bu nedenle Cumhurbaşkanı Yardımcısı oldu. Şunu unutmayın: Türkiye her şeye rağmen milli ekonomik program uyguluyor. Bu programın ana esaslarının korunacağı ve güçlendirileceğini göreceğiz.'

'ANLADIĞIM KADARIYLA CEVDET YILMAZ, ERDOĞAN İLE ŞİMŞEK ARASINDA KÖPRÜ'

Anladığım ve öğrendiğim kadarıyla Cevdet Yılmaz, Erdoğan ile Şimşek arasında 'köprü'! Seçimden iki gün sonra yapılan uluslararası değerlendirmelerde, Cevdet Yılmaz'ın, Şimşek'in kontrolünde çalışacağı konusunda yazılar kaleme alınmıştı ama durumun daha farklı olduğu anlaşılıyor. (...)"

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