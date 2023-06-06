DEVA ve Gelecek birleşmeye sıcak; ‘‘Görüşmeler olumlu geçiyor''

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, DEVA ve Gelecek Partisi’nin birleşmesi için görüşmeler yapıldığını iddia etti.

Öztürk, köşe yazısında, “Ali Babacan'ın Genel Başkanlığını yürüttüğü DEVA Partisi'nin 15, Ahmet Davutoğlu'nun Genel Başkanı olduğu Gelecek Partisi'nin ise 10 milletvekili var. Bu iki siyasi partinin birleşmesi için görüşmeler yapılıyor. Bu konuda hayli yol alındı” dedi.



İddia ile ilgili Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu açıklama yaptı. FOX Tv’de İlker Karagöz ile Çalar Saat programında konuşan Davutoğlu ” Yeni sağ muhalefetin tabanını oluşturabilecek iktidarı terbiye edecek bir muhalefete ihtiyaç var. Gelecek, DEVA, Saadet ve Demokrat Parti’nin bir araya gelmesi lazım. Birleşme konusunu görüşüyoruz. Temel Bey ve Ali Bey’den olumsuz bir yaklaşım almadım. Bunun bir zorunluluk olduğunu herkesin görmesi lazım. Demokrasi için gerekli fedakarlığı yapmamız lazım.” dedi.

‘‘KURUMSAL BAZDA HERHANGİ BİR GÖRÜŞME HENÜZ VUKU BULMADI. FAKAT ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇ İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞMEYECEK ANLAMINA GELMEZ’’

Gerçek Gündem’e konuşan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, birleşme iddiaları ile ilgili şöyle dedi:



‘‘Kurumsal olarak herhangi bir görüşme olmadı ama partideki milletvekilleri düzeyinde, genel başkan yardımcıları düzeyinde zaman zaman görüşmeler vuku buluyor. Meclis açıldığı için meclisteki bulunan ortamlarda konuşuluyor. Dolayısıyla tabii ki bizler de Meclis’te bir grup oluşturmak arzusundayız. Bunun için gerekli temasların yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Ama yine ifade edeyim: Kurumsal bazda herhangi bir görüşme henüz vuku bulmadı. Fakat önümüzdeki süreç içerisinde gerçekleşmeyecek anlamına gelmez. Önümüzdeki süreç içerisinde, bir uygun takvim dilimi içerisinde bu görüşmeleri yapmayı arzu ediyoruz.’’

‘‘GEÇİCİ İŞ BİRLİĞİNİN ÖTESİNDE KALICI BİR YAPI İNŞA ETMEK GEREKİYOR’’

Gerçek Gündem’e konuşan diğer bir isim Gelecek Partisi Kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Değirmenci, sürecin çok net olmadığını söylemekle birlikte, iki partinin birleşme ihtimalinin daha önceki süreçlere göre yüksek olduğunu vurguladı:



‘‘Partiler arasında Meclis faaliyetlerini daha etkin yürütmek adına görüşmelerimiz devam ediyor. Gerek Saadet Partisi ve gerekse DEVA partisiyle hem Genel Başkan düzeyinde hem Genel Başkan Yardımcıları düzeyinde görüşmeler yapılıyor. Meclis grubu kurma veya birleşme yönünde farklı fikirler ortaya atılıyor. Şu an partilerin yürüttüğü süreç nihai bir sonuca ulaşmış değil. Henüz kesinleşmiş bir formül yok. Beyin fırtınası yapılıyor. Süreç analiz ediliyor. Önümüzdeki zaman diliminde siyasi denklemin nasıl şekilleneceği üzerinde kafa yoruluyor.

Şahsi düşüncemi şöyle ifade edeyim. Herşeyden önce partiler arasında geçici çözümlerden ziyade, doğal birleşmelerden yanayım. Mecliste grup kuralım, sesimiz gür çıksın, meclis çalışmalarında daha etkin olalım düşüncesi belki fayda sağlayabilir ancak geleceğe yönelik ihtiyacımız olan toplumsal karşılığı üretmez kaygısını taşıyorum. Dolayısıyla, birbiriyle temel ilkelerde buluşabilecek partilerin gücünü yeniden tahkim etmiş iktidar karşısında daha güçlü ve kalıcı bir merkez siyasi yapı kurması gerektiğine inanıyorum.

Saadet Partisi’ni bu noktada organik olarak birleşmesi zor bir parti olarak değerlendiriyorum. Bir Milli Görüş camiası var. Parti bu camia içindeki yapılardan biri olarak duruyor. Onlar adına konuşmak bana düşmez ancak radikal bir dönüşüm kararı alarak geniş bir mutabakat zemininde buluşmayı düşünürlerse bana göre oldukça anlamlı olur. Tabi bu seçenek dediğim gibi oldukça zor görünüyor. Saadet Partisi ile her halükarda işbirliğimiz devam edecektir. Bizim hitap ettiğimiz toplumsal kesimlerin ana beklentisi birbirine benzer hikayesi olan DEVA ve Gelecek partilerinin birleşmesi yönündeydi. Seçim sonuçlarından sonra düne göre bu birleşmenin daha olası olduğuna inanıyorum. Takdir edersiniz ki seçimden sonra insanlarda büyük bir psikolojik travma yaşandı. İktidarın yeniden gücünü tahkim ettiği böyle bir ortamda irili ufaklı yapılar olarak yola devam etmek toplumda heyecan oluşturmaz kanaatindeyim.

İnsanların umut besleyebileceği güçlü bir merkez inşa etmek gerekiyor. Geçici işbirliğinin ötesinde kalıcı bir yapı inşa etmek gerekiyor. Palyatif çözüm yerine geleceğe yürüyecek bir kalıcı siyasi merkezden bahsediyorum. Bunları parti içinde istişare ediyoruz. Ümit ederim ki herkes şapkasını önüne koyarak gerekli muhasebeleri sağlıklı bir şekilde yapar ve geleceğe daha gerçekçi, stratejik yeni hamlelerle yol alırız. Mevcut düzenden rahatsız olan kitleler nezdinde ancak bu şekilde heyecan oluşturacağımıza inanıyorum. Neticede hayat devam ediyor. Varılacak hedefler bizi bekliyor.''



İsmini paylaşmak istemeyen DEVA Partili bir yönetici ise, görüşmelerin sürdüğünü ve şu an için olumlu geçtiğini söyledi.

Kaynak: Gerçek Gündem