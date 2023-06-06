Sosyal medya hesabı açan Hakan Fidan'dan ilk açıklama
Dışişleri Bakanlığı'na atanan Hakan Fidan, sosyal medya hesabını da açtı. Fidan, yaptığı ilk paylaşımında "Vizyonumuzu geliştireceğiz" diye yazdı.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinede MİT Başkanı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanlığı'na atandı.
SOSYAL MEDYA HESABINI AÇTI
Fidan daha önce kullanmadığı sosyal medya hesabını, görevi almasının ardından açtı.
Fidan, attığı ilk tweette, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı görevini İbrahim Kalın'a devrettiğini ifade ederken, "Köklü geleneğe sahip Hariciye Teşkilatımızla milli dış politika vizyonumuzu daha da geliştireceğiz" dedi.
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