TİP'in Meclis Başkanı adayı Can Atalay

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı adaylığına Hatay Milletvekili Can Atalay’ı gösterdi.

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TİP'in Meclis Başkanı adayı Can Atalay


Türkiye İşçi Partisi (TİP), Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı adaylığına, mazbatasını almasına rağmen hukuksuz şekilde cezaevinde tutulan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ı gösterdi.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, kendisinin, TİP Sözcüsü Sera Kadıgil’in ve İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ın imzasının yer aldığı dilekçeyi TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu’na bugün saat 15.00’te teslim etti.

ATALAY NEDEN GÖREVE BAŞLAYAMADI?

Gezi Davası kapsamında aldığı 18 yıl hapis cezası nedeniyle Silivri Cezaevi'nde tutulan Atalay'ın mazbatası, 25 Mayıs tarihinde avukatları tarafından alındı ve hemen ardından Atalay’ın tahliyesi için Yargıtay'a başvuruda bulunuldu.

Yargıtay, yapılan başvuruya hala yanıt vermezken TİP Milletvekili Can Atalay henüz tahliye edilememesi sebebiyle görevine başlayamadı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Türkiye İşçi Partisi - TİP Can Atalay TBMM Meclis Hatay Erkan Baş Ahmet Şık Yargıtay
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