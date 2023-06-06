CHP Grup Başkanı Özgür Özel: "Kurtulmuş tarafsız olursa, ikinci dönem adaylığında kendisini destekleriz"

AKP’nin TBMM Başkan adayı Numan Kurtulmuş, nezaket ziyaretleri kapsamında CHP TBMM Grubunu ziyaret etti. Kurtulmuş ziyaretin ardından “"Kısa ama yararlı bir görüşme oldu. Meclisi çok önemli bir gündem bekliyor. Fedakar bir işbirliği içerisinde çalışacağız” ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise "Sayın Kurtulmuş, desteğimizi istedi. Biz yarın aday çıkaracağız. Sayın Kurtulmuş, 2 yıl boyunca tarafsız olursa, biz 2. dönem adaylığında kendisini destekleyeceğiz ve karşısına aday çıkarmayacağız" ifadelerini kullandı.

Özel’in konuşmasından öne çıkan başlıklar ise şöyle:

TİP VEKİLİ CAN ATALAY'A DEĞİNDİ

“Verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Milletimizin seçimde hepimize verdiği bir karne, yazdığı bir mektup, verdiği mesajlar var. Bu mesajların iktidar ve muhalefet tarafından mutlaka doğru okunması gerekiyor. İçerideki toplantıda bir genel mutabakata vardığımız çok net bir konu var. Halkımız bu parlamentodan kaliteli yasama istiyor. Halkımız müzakere istiyor, münakaşayı hoş görüyor, ama parlamentoya şiddeti yakıştıramıyor. Bu dönem en önemli beklentilerimizden birisi parlamentoda zaman zaman ortaya çıkan, halkımıza ve hatta ailelerimize izahta zorlandığımız şiddet görüntülerinin hiç yaşanmaması için bütün gruplarla birlikte gayret göstereceğiz. Üzerimize düşen çabayı göstereceğiz. En sert eleştiriler, hatta münakaşaların olmasını kabul edebiliriz ama parlamentoda şiddetin yaşanmaması ikinci yüzyılın parlamentosundan milletimizin beklentisidir.

Bizim önemli bir hassasiyetimizi dile getirdik. Hassasiyetimiz, milletin parlamentoya yolladığı milletvekillerinin bir başka kuvvet, yargı tarafından halen daha hukuksuzca tutsak edilmesini doğru bulmuyoruz. Bu geçmişte MHP için yaşandığında da tavrımız aynıydı, kendi milletvekillerimiz için de aynıydı. Geçtiğimiz dönem Gergerlioğlu için de aynı tavırdaydık. Bugün Can Atalay için de aynı doğrultuyu koruyoruz.

Sayın Başkan’a da ifade ettim; yarın yapılacak seçimlerin dahi bu bir milletvekili, partisi tarafından aday gösteriliyor. Meclis’in başkanlığına aday olabilip cezaevinden çıkmaması kabul edilemez. Milletin verdiği görevden sonra bu konuda nasıl bazen yargıya yürütmenin müdahalesini eleştiriyorsak, ayıplıyorsak bugün yargının yasamaya müdahalesini de hep birlikte 600 milletvekili olarak karşısında dimdik durmalıyız. Bu konudaki hassasiyetimizi, beklentimizi dile getirdik.

"KURTULMUŞ İYİ BİR MÜZAKERECİ"

Sayın Kurtulmuş, iyi bir müzakereci ve üslubunu hepinizin bildiği bir şekilde bizden oy da istedi. Dedi ki ‘oy verirseniz, ilk turda seçilirsem çok iyi olur.’ Biz de kendisine şöyle bir teklifte bulunduk. İngiliz parlamentosundan bir geleneği Türkiye parlamentosuna taşımayı teklif ediyorum. İngiltere parlamentosunda parlamentonun başkanı o kadar adil yönetiyor ki ister İşçi Partisi’nden olsun ister muhafazakarlardan olsun bir sonraki dönem dar bölgede yani her seçim bölgesinde aday çıkarılıyor, örneğin Çankaya bölgesinde aday gösterildiğinde karşısında diğer parti aday çıkarmıyor. Çünkü o kadar adil ki, bu kadar adil görev yapmış birisinin karşısına aday çıkarmayız.

"YARIN ADAY ÇIKARACAĞIZ"

Biz yarın aday çıkaracağız. İki yıl boyunca sayın Kurtulmuş, muhalefete gerçekten karşısına aday çıkarılamayacak, yani Anayasa’nın çizdiği çerçeve odur, tam tarafsız olarak davranırsa iki yıl sonra kendisinin karşısına aday çıkarmamayı teklif ediyoruz. Kendisi iki yıl boyunca bütün muhalefetin oyunu alacak bir tarafsızlık göstersin. Ben bunun zor olmadığını, Anayasa’ya bağlı kalmanın zor olmadığını, bunu yapabileceklerini düşünüyorum. Yarın adayımız olacak. Bugün 17.00’de adayımızın başvurusunu yapıyoruz. İki yıl sonra aday göstermemeyi ümit ediyoruz. Adayımızı başvurusu sırasında açıklarsak daha iyi olur.”

Kaynak: Gerçek Gündem