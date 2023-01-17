AKP'li Akbaşoğlu, EYT'lilerin maaşlarını alacağı tarihi açıkladı
AKP Grup Başkanvekili Ali Akbaşoğlu, Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin en geç önümüzdeki hafta Meclis'e sunulacağını ve Mart ayında maaşların hesaplarda olacağını duyurdu.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) hakkında düzenleme Aralık ayında AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna duyuruldu.
EYT hakkında düzenlemenin sözünün Erdoğan tarafından verilmesine rağmen düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulmaması tepkilere neden oldu.
"EN GEÇ HAFTAYA MECLİS'E SUNMAYI PLANLIYORUZ"
Kamuoyunda artan eleştirilerin ardından AKP Grup Başkanvekili Ali Akbaşoğlu, Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi hakkında açıklama yaptı.
Akbaşoğlu, "EYT en geç haftaya Meclis'e sunmayı planlıyoruz, maaşlar en geç Mart ayında yatırılacak. Bu konuda en ufak bir tereddüt söz konusu değil" ifadelerini kullandı.
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