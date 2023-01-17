Soru işaretleri sürüyor: CHP'li Öztunç'tan Bakan Kurum'a TOKİ sorusu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a TOKİ hakkında 4 soru yöneltti. Öztunç, soru önergesiyle TOKİ hakkında şüpheleri yeniden kamuoyunun gündemine taşıdı.

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Soru işaretleri sürüyor: CHP'li Öztunç'tan Bakan Kurum'a TOKİ sorusu

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile ilgili Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a “İktidar yetkilileri, TOKİ’nin şehit ailelerine yüzde 10 kontenjan ile kurasız direkt konut verildiğini sıklıkla dile getirmektedirler. Bu söylem doğru mudur? TOKİ protokolle belediyelere kendi taşınmazlarından Türkiye’nin neresinden, ne kadar bedelle ve hangi yöntemle taşınmaz vermiştir? Taşınmaz verdiği belediyeler hangileridir” diye sordu.

Öztunç, Bakan Kurum’dan şu sorulara yanıt vermesini istedi:

“-İktidar yetkilileri, TOKİ’nin şehit ailelerine yüzde 10 kontenjan ile (başvurunun yüzde 10’u) kurasız direkt konut verildiğini sıklıkla dile getirmektedirler. Bu söylem doğru mudur?

-TOKİ protokolle belediyelere kendi taşınmazlarından Türkiye’nin neresinden, ne kadar bedelle ve hangi yöntemle taşınmaz vermiştir? Taşınmaz verdiği belediyeler hangileridir?

-TOKİ, 2002 yılından bugüne kadar talep örgütlenmesi modeli ile belediyelere ne kadar konut yapılmıştır?

-TOKİ şirketi olan Emlak Yönetim A.Ş. kanalı ile TOKİ’de asli olarak çalışmak üzere (mimar, mühendis) kaç kişi işe alınmıştır? Bu alımların sınavsız ve KPSS şartı olmaksızın yapıldığı doğru mudur?”

 

Kaynak: ANKA

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