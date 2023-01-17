Çubuk kaymakamına yeni görev: 'Kılıçdaroğlu'na linç girişiminden sonra başlayan yükselişi sürüyor'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2019 yılında linç girişimiyle karşı karşıya kaldığı Çubuk'un kaymakamı Uğur Sezer, AFAD Başkan Yardımcılığı'na atandı.

Son Güncelleme:
Çubuk kaymakamına yeni görev: 'Kılıçdaroğlu'na linç girişiminden sonra başlayan yükselişi sürüyor'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yılla birlikte bürokraside yeni atamalara imza atıyor. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta İçişleri Bakanlığı bünyesinde de bazı yeni görevlendirmeler gerçekleşti.

Bakan Süleyman Soylu'nun talebi doğrultusunda AFAD ve Göç İdaresi Başkanlığı'nda sessiz sedasız üst düzey atamalar yapıldı.

T24 yazarı Tolga Şardan, bu adımın detaylarını paylaştı. 

"Önce AFAD'dan başlayalım. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda boş bulunan "başkan yardımcılığı"na Mülkiye Müfettişi Uğur Sezer getirildi.

Kısaca özetlemek gerekirse; AFAD Başkan Yardımcısı olarak atanan Sezer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çubuk'ta şehit cenazesi sırasında saldırıya uğradığı 2019'da Çubuk Kaymakamı'ydı.

Olayın ardından Çubuk'tan bakanlık merkez kadrosuna çekilen Sezer, önce Birinci Sınıf Mülki İdare Amiri sınıfına yükseltildi. Peşi sıra Mülkiye Müfettişi kadrosuna atanan Sezer, son aşamada İçişleri Bakanı Soylu'nun danışmanı oldu.

Bu arada halen İçişleri Bakanlığı Spor ve Yardımlaşma Derneği Başkanı. Kararnamesinin imzalanmasıyla geçen haftadan itibaren AFAD'ın iki başkan yardımcısından birisi olan Sezer'e Deprem ve Risk Azaltma ile Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürlüğü bağlandı."

Yazının tamamı

Son Güncelleme:
'FETÖ'nün siyasi ayağı' sözlerine dava açılmıştı Siyaset 17 Ocak 2023 10:39
Bahçeli'den 'seçim' çıkışı: Mayıs ayı içinde bu işi bitirelim! Siyaset 17 Ocak 2023 10:34
Demirtaş: Öncülük etmek CHP'ye düşer Siyaset 17 Ocak 2023 10:23
Altılı Masa'nın 11'inci toplantısı öncesi kritik gelişme Siyaset 17 Ocak 2023 10:16
ÇOK OKUNANLAR
PİAR'dan Ocak 2023 anketi: İşte bu pazar seçim olsa sandıktan çıkacak sonuç! PİAR'dan Ocak 2023 anketi: İşte bu pazar seçim olsa sandıktan çıkacak sonuç!
Anket: 'Bugün iki adayla cumhurbaşkanı seçimi yapılsa hangi ittifak kazanır?' 'Bugün iki adayla cumhurbaşkanı seçimi yapılsa hangi ittifak kazanır?'
Uzman isimden korkutan açıklama: Kar yağışı için dikkat çeken tarih verildi! Kar yağışı için dikkat çeken tarih verildi!
Ziraat Bankası'ndan emekliye 2023'te zamlı promosyon Ziraat Bankası'ndan emekliye 2023'te zamlı promosyon
Canlı yayında son kulisi paylaştı: İşte Erdoğan'ın seçim tarihini açıklayacağı gün! Canlı yayında son kulisi paylaştı: İşte Erdoğan'ın seçim tarihini açıklayacağı gün!