Bahçeli'den 'seçim' çıkışı: Mayıs ayı içinde bu işi bitirelim!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, haftalık grup toplantısında gündemi değerlendirdi. Bahçeli, "Seçim tarihi tartılması son bulmalı. Mevsim şartlarına ilişkin bir tarih beklentimizdir. Mayıs ayı içerisinde bu işi bitirelim" açıklamasını yaparak seçimin Mayıs ayında olması gerektiğini ifade etti.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

Merkez Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve vekillerimizin ortak katılımıyla Kızılcahamam'da toplanıp iç ve dış gündem başlıklarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunduk. MHP önümüzdeki bahar mevsiminde seçimlere tam olarak hazırdır ve başarıya inanmıştır.

Seçimin ne zaman yapılacağıyla ilgili tartışmaların bir an evvel son bulması, mevsim şartlarıyla birlikte uygun bir tarihin mutabakatla tespiti iyi niyetli beklentimizdir. Böyle bir karar çıkarsa bu durum bir erken seçim değil, seçim tarihinin güncellenmesi şeklinde yorumlanmalıdır. Mevsim şartlarına ilişkin bir tarih beklentimizdir.

MHP, iki alternatife de hazırdır. Cumhurbaşkanımız seçimlerin yenilenmesine karar verdiği anda, 60 günlük süre de işlemeye başlayacaktır. Muhalefet şayet seçimlerden umut kesmemişlerse, ipe un sermeyi bir kenara bırakma düşüncesine sabitlenmemişlerse TBMM'de makul tarihin uzlaşmayla belirlenmesi önünde hiçbir engel kalmayacaktır.

Demokrasimiz rüştünü ispat etmelidir. Sandıktan kaçmanın kimseye bir yararı bulunmayacaktır. Mayıs ayı içerisinde bu işi bitirelim. Uzlaşarak Türkiye'yi birlikte seçime taşıyalım.

2023 SEÇİMLERİNİ RİSKE ATMAYACAĞIZ

Bugüne kadar ne yaptık, hangi siyasi faaliyetlerimiz eşliğinde milletimizin kapısını çaldık. 9 bölge toplantısıyla tesirli bir başlangıca imza attık. Vatandaşlarımızın her köşesini ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Milletimizin sesi olmak için Anadolu'nun yoluna düştük. Her insanımıza elimizi uzattık. Adayımız belli kararımız net temasıyla açık hava toplantılarımızı icra ettik. Dostlarımızı sevindirdik, düşmanlarımızı üzdük. Durmayacağız. 2023 seçimlerini riske atmayacağız. Tüm dava arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Hepinizle birlikte mücadele etmekten kıvanç duyuyorum. MHP ile Cumhur İttifakı'na verilen her destek Türkiye'yi kanatlandıracak. Bizim ittifakımız ve davamız umuttur, kardeşliktir, Türk milletinin ta kendisidir.

MHP mensuplarının seçim süreci boyunca iftira ve fitnelere uyanık olması temennimdir. Moralimizi bozmak isteyecekler, güveni sarsmak için uğraşacaklar, kara kampanyalara hız kazandıracaklar, dedikodu üretecekler hiçbir arkadaşımız bunlara boyun eğmemelidir. Sapa sağlam irademiz vardır. Hepsini birden daldan dala zıplayan maymuna çevireceğimiz unutulmamalıdır.

"HAKLI MÜCADELEMİZDEN ASLA DÖNMEYECEĞİZ"

MHP'nin her bir ferdi kalkınma mücadelesini ilelebet sürdürecektir. Haklı mücadelemizden asla dönmeyeceğiz. Biz dünyanın en gözde ve zorlu coğrafyasında yaşayan bir milletiz. CHP'nin başını çektiği zillet ittifakı karamsarlık siyasetidir. Siyasi rant kavgaları gizlenemez konumdadır. Zillet İttifakı resmen Türkiye'ye silah doğrultmuştur. ,

Fırtına obüslerinden rahatsız olan bir siyasetçi bu milletin evladı olamaz. Savunma sanayi ürünlerimizden kim rahatsız oluyorsa bilin ki küresel emperyalizme ruhlarını satan ilkesizlerdir. Vesayet demek bugünkü CHP'dir. Kılıçdaroğlu'nun kafası Kenan Evren'in kafasıdır. Kılıçdaroğlu bir tarafta terörist Demirtaş'ın serbest kalmasını isterken bir yanda Türk askerine hakaret etmektedir.

Pençe Kilit operasyonunda 506 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Kılıçdaroğlu'nun sıkıntısı bundan kaynaklanmadır. PKK'lıların kafası koparıldıkça, Kılıçdaroğlu titremektedir. Alayınızı birden titretmeye pençe darbeleriyle devam edeceğiz. Merhamet göstermeyeceğiz. Kılıçdaroğlu, demiş ki demokrasilerde siyasi partiler kapatılamaz. Teröre yardım ve yataklık yapan HDP kapatılmasın da Kandil'e daha çok yatırım mı yapılsın. HDP'nin kapatılması demokrasi onurudur. Bu onurun çiğnenmesini isteyen Kılıçdaroğlu CHP'yi HDP'ye rehin bırakmıştır.