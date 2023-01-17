Altılı Masa'nın 11'inci toplantısı öncesi kritik gelişme: CHP soğuk İYİ Parti sıcak bakıyor

Aytunç Erkin, Sözcü gazetesindeki köşesinde “26 Ocak’ın sloganı: Aday nasıl belirlenecek?” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Erkin bugünkü yazısında, 26 Ocak’ta İYİ Parti’nin ev sahipliği yapacağı Altılı Masa’nın 11’inci liderler toplantısı öncesinde kulislerde konuşulanları aktardı.

Erkin, “İYİ Parti'deki toplantıda gündeme bir konu daha gelecek: Adaylık! Özellikle Meral Akşener'in bu konuda değerlendirme yapacağı ve 'aday nasıl belirlenmeli?' sorusuna yanıt aranacağı da kulislerde konuşuluyor” diye yazdı.

Yazının ilgili kısımları şöyle:

26 Ocak'a dokuz, 30 Ocak'a ise 13 gün var. Evet; 11'inci lider buluşması 26 Ocak günü İYİ Parti'de gerçekleşecek. Altılı Masa o gün, “Ortak Politikalar Metni” ve “Geçiş Sürecinin Yol Haritası”na son halini verecek ve 30 Ocak'ta kamuoyunun beklediği “program” ortaya çıkmış olacak. O gün, illerle ilgili milletvekilliği listelerinin de masaya yatırılacağı belirtildi. Ancak…

İYİ Parti'deki toplantıda gündeme bir konu daha gelecek: Adaylık! Özellikle Meral Akşener'in bu konuda değerlendirme yapacağı ve “aday nasıl belirlenmeli?” sorusuna yanıt aranacağı da kulislerde konuşuluyor. Bu konuda “anket çalışmasının” öne çıktığı ve yurt içi ve yurt dışından da anket şirketleriyle görüşmeler yapılabileceği ifade ediliyor. Bir CHP'li kurmay Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Haziran 2022'de yaptığı grup toplantısına dikkat çekti. CHP lideri o gün ne demişti:

“… Son zamanlarda sureti kendinden menkul bazı kişiler türedi. Bunların bazıları gazeteci, bazıları araştırmacı formatında önümüze çıkıyorlar, muhalefet nasıl yapılır, kelle koltukta muhalefet yapan bana öğretmeye çalışıyorlar. Muhalefet dersi verenler şunu çok iyi bilsinler ki biz daha ölmedik! Sizin ne mal olduğunuzu gayet iyi biliyoruz. Bütün haksızlıklar karşısında kalemini dahi oynatmayan, yazı dahi yazmayan, televizyona dahi çıkıp konuşmayan adam kalkmış muhalefet dersi veriyor. Biz kelle koltukta muhalefetimizi halkımız için sonuna kadar yapacağız.”

Anket meselesine en soğuk partinin CHP, en sıcak partininse İYİ Parti olduğunun altı çiziliyor. Hatırlatmakta fayda var: Bu açıklamadan yaklaşık bir buçuk ay sonra yapılan bir ankette Kılıçdaroğlu'nun ikinci tura kalan seçimde Erdoğan'a karşı en az oyu alan aday olduğu açıklanmıştı. Bu sonuç CHP'de “Bay Kemal anket manipülasyonu iddiasında haklı çıktı” değerlendirmesiyle karşılanmıştı diyelim ve Saraçhane'ye uzanalım.